Tonix prévoit une inflexion des ventes d'analgésique non opioïde après la mi-2026, les actions chutent

18 août - ** Les actions du fabricant de médicaments Tonix Pharmaceuticals TNXP.O chutent de 18,7 % à 41,76 $ après avoir bondi de plus de 12 % dans les échanges avant la mise sur le marché ** En fin de journée vendredi, TNXP a déclaré que la FDA américaine avait approuvé son médicament pour gérer la douleur liée à un type de maladie chronique appelée fibromyalgie

** Cependant, la société a déclaré lors d'un appel avec les analystes lundi qu'il faudra attendre au moins jusqu'à la mi-2026 avant de s'attendre à une inflexion dans les ventes du médicament, Tonmya

** David Bautz, analyste chez Zacks Small-Cap Research, estime que "cela pourrait être le début du passage des traders à court terme aux actionnaires à long terme"

** Il n'est pas rare que les actions des sociétés de biotechnologie à petite capitalisation vendent la nouvelle après l'approbation de la FDA", ajoute M. Bautz

** Le médicament non opioïde, qui sera vendu sous la marque Tonmya, est une pilule conçue pour le traitement au coucher afin d'améliorer la qualité du sommeil et de réduire la douleur associée à la maladie chronique

** M. Bautz estime à 800 millions de dollars les ventes maximales du médicament aux États-Unis, sept à huit ans après son lancement

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 31,2 % depuis le début de l'année