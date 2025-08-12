Tonix Pharmaceuticals Holding Corp devrait afficher une perte de 3,24 $ par action

* Tonix Pharmaceuticals Holding Corp TNXP.OQ TNXP.O devrait afficher une hausse de ses revenus trimestriels lorsqu'elle publiera ses résultats le 10 novembre (estimés) pour la période se terminant le 30 septembre 2025

* La société basée à Chatham, dans le New Jersey, devrait enregistrer une hausse de 16,9 % de son chiffre d'affaires, à 3,3 millions de dollars, contre 2,82 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 3 analystes, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Tonix Pharmaceuticals Holding Corp est une perte de 3,24 $ par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 2 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes a augmenté d'environ 52,1 % au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Tonix Pharmaceuticals Holding Corp est de 65,00 $, soit environ 30,8 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 44,97 $

12 août - Ce résumé a été généré par machine le 12 août à 20:30 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.