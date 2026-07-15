TomTom renoue avec le bénéfice d'exploitation grâce à des réductions de coûts qui améliorent ses marges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles au paragraphe 2, les détails des résultats aux points 1 à 3 et les perspectives au point 4)

TomTom TOM2.AS , spécialiste néerlandais de la cartographie numérique, a renoué mercredi avec un bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre, après avoir enregistré une perte un an plus tôt, grâce à des réductions de coûts qui ont permis d'améliorer ses marges.

La société, qui compte parmi ses clients Microsoft MSFT.O , Uber UBER.N et Volkswagen VOWG.DE , a enregistré un chiffre d'affaires en baisse, en raison de la transition attendue entre les anciens et les nouveaux contrats.

* L'Ebit s'est amélioré pour atteindre 8,5 millions d'euros (9,7 millions de dollars), dépassant le consensus fourni par la société, qui s'élevait à 8 millions d'euros

* Le chiffre d’affaires a reculé à 134,6 millions d’euros, contre 135 millions d’euros attendus par les analystes

* La marge d’exploitation est redevenue positive à 6%, grâce à une baisse des coûts

* Les prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année ont été confirmées, ainsi que le retour à la croissance à partir de 2027

(1 dollar = 0,8744 euro)