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Tommy Hilfiger s'empare du Plaza Hotel pour son retour haut en couleur à la Fashion Week de New York
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 02:33
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur le défilé de Christian Siriano)

par Danielle Kaye et Jenna Zucker

Le créateur américain Tommy Hilfiger a proposé un mélange jeune de polos oversize et de bobs en tartan dans sa collection printemps-été 2027, dévoilée au Plaza Hotel de Manhattan lors de la première journée officielle de la Fashion Week de New York.

Jeudi, les invités ont assisté au défilé depuis de somptueux fauteuils verts disposés dans le hall moquetté de l’hôtel — un lieu qui revêt une importance particulière pour Hilfiger, qui y a vécu avec son épouse dans un penthouse pendant plus d’une décennie.

La mannequin Gigi Hadid a ouvert le défilé vêtue d’un pantalon rouge ample et d’une veste de costume beige, le tout assorti d’un bob bleu marine. Les tenues qui ont suivi étaient dominées par la palette emblématique de Tommy Hilfiger, composée de rouge vif et de bleu marine, ponctuée d’une multitude de couleurs vives et de motifs, allant du pantalon jaune vif à une robe fluide en soie.

« Nous voici avec un nouveau look — mais toujours Tommy Hilfiger », a déclaré Hilfiger à Reuters avant le défilé, qui marquait son retour à la Fashion Week de New York après une pause. « Nous voulions montrer aux jeunes que nous étions capables de reprendre nos classiques, de les revisiter et de les réintroduire. »

Le créateur, âgé de 75 ans, a lancé sa marque éponyme en 1985 et a souligné que cette dernière collection visait à séduire la génération Z.

La marque, détenue par PVH Corp PVH.N , s’est orientée vers ce qu’elle appelle son esthétique « Prep Made Current », s’inspirant des looks américains classiques.

La mannequin Kate Moss, les chanteuses Camila Cabello et Jisoo, les joueurs des New York Knicks Karl-Anthony Towns et Josh Hart, ainsi que l’acteur Patrick Schwarzenegger figuraient parmi les spectateurs au premier rang.

Des violonistes ont envahi la salle en interprétant des morceaux de hip-hop, notamment « Empire State of Mind » de Jay-Z, avant qu’une prestation live de la chanteuse Slayyyter ne vienne clôturer le défilé.

SIRIANO ÉVOQUE LA GRANDEUR FRANÇAISE

Le créateur de mode américain Christian Siriano, très apprécié des stars hollywoodiennes, a également présenté jeudi sa collection printemps-été 2027 lors d’un défilé dominé par les corsets et les tissus brodés.

La collection, inspirée par « le romantisme et la fantaisie de la France du XVIIIe siècle », a déclaré Siriano dans un communiqué, passait de robes et de tailleurs en dentelle monochromes à des robes de soirée éclatantes, rose vif, violettes et à motifs floraux.

« C’est un peu mythique, un peu onirique », a déclaré Siriano à Reuters avant le défilé. « Du sombre vers un monde fantastique et onirique. »

La Fashion Week de New York se déroulera jusqu’au 15 septembre, avec au programme environ 70 défilés et présentations de créateurs. Les collections de Hilfiger et de Siriano ont succédé aux défilés de Ralph Lauren RL.N , Coach TPR.N et Diane von Furstenberg .

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