TOMI Environmental Solutions Inc devrait afficher une perte de 3 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* TOMI Environmental Solutions Inc TOMZ.OQ TOMZ.O devrait enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 14 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Frederick Maryland devrait annoncer une baisse de 41,3% de ses revenus à 1,769 million de dollars contre 3,01 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour TOMI Environmental Solutions Inc est une perte de 3 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour TOMI Environmental Solutions Inc est de 3,50 $, soit environ 70,6 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 1,03 $

12 août - Ce résumé a été généré par machine le 12 août à 20:51 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)