Tom Rampulla quitte Vanguard

Vanguard a annoncé mardi 19 décembre le départ à la retraite de Tom Rampulla, managing director et responsable du département Financial Advisor Services (FAS) de la société de gestion américaine, après 35 ans passés au sein de la société. Amma Boateng, actuelle responsable du segment broker-dealer au sein de FAS, rejoindra l’équipe dirigeante de Vanguard et deviendra responsable du département à compter du 1 er janvier 2024.

Tom Rampulla avait rejoint Vanguard en 1988. Il a été nommé responsable de FAS en 2015. FAS gère plus de 3.000 milliards de dollars d’actifs et sert plus de 150.000 conseillers financiers. Avant de diriger ce département, Tom Rampulla a été le premier responsable des activités britanniques et européennes de Vanguard entre 2008 et 2015. Avant cela, il a passé six ans à aider à monter l’activité FAS et élargir la distribution de la gamme d’ETF de Vanguard.