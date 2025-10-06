 Aller au contenu principal
Tokyo : mini-krach à la hausse, record à 48.150, bientôt une 1ère ministre
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 10:58

,Tokyo s'enflamme littéralement avec la perspective d'une fin de l'incertitude politique : le Japon aura bientôt une 1ère ministre -très nationaliste- et le Nikkei réalise une grande première historique : exploser le précédent record absolu de près de 5% en séance (nouveau record absolu à 48.150, pour une clôture à 47.945.
Faute de précédent historique, et alors que le Nikkei passe de +15 à +20% annuel en une séance, le scénario des prochaines séances est 'terra incognita': prochain objectif serait-il 50.000 ?

