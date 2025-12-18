 Aller au contenu principal
Suisse: les exportations horlogères chutent de 7,3% en novembre
information fournie par Boursorama avec AFP 18/12/2025 à 10:12

Les exportations de montres suisses ont diminué de 7,3% en novembre à 2,2 milliards de francs suisses (2,3 milliards d'euros) sous l'effet d'un quatrième mois de forte chute vers les Etats-Unis, a annoncé jeudi la fédération horlogère.

Une montre de l'horloger suisse Piaget, exposée à Genève, en avril 2024 (illustration) ( AFP / FABRICE COFFRINI )

La contraction "s'est accentuée" en novembre, a souligné la fédération dans un communiqué, portant le cumul des exportations horlogères depuis janvier à 23,4 milliards de francs, soit un repli de 2,2% par rapport à la même période un an plus tôt.

En novembre, les exportations de montres suisses ont plongé de 52,3% sur un an vers les Etats-Unis, mais ont également reculé vers la Chine, y enregistrant une baisse de 3,2%, ainsi qu'au Japonn avec un repli de 4,1%.

Elles ont en revanche progressé de 3,1% vers Hong-Kong et de 7,9% vers le Royaume-Uni, le plus gros marché horloger en Europe.

L'horlogerie suisse a connu une année agitée avec les droits de douane américains.

Les annonces début avril de ce que Donald Trump avait surnommé le "Liberation Day" étaient tombées en plein salon horloger de Genève, semant un vent de panique dans le secteur, non seulement parce que les Etats-Unis sont le plus gros débouché des horlogers suisses mais aussi parce que la croissance de ce marché aidait à compenser la chute de la demande en Chine.

Par précaution, les horlogers s'étaient donc empressés de constituer des stocks aux Etats-Unis avant leur entrée e vigueur, faisant exploser les exportations horlogères vers ce pays en avril, puis en juillet lors d'une seconde vague d'envois massifs de montres.

Le secteur a été sonné une seconde fois en août lorsque Washington a imposé des droits de douane de 39% à la Suisse. Depuis, les exportations de montres vers les Etats-Unis se sont effondrées, chutant de 23,9% en août, 55,6% en septembre et 46,8% en octobre.

Mi-novembre, Berne est toutefois parvenu à décrocher un projet d'accord avec Washington ramenant les droits de douane à 15%.

Mardi, la convention patronale de l'industrie horlogère suisse a prévenu que le secteur a perdu 835 postes en un an. Selon ses relevés, l'horlogerie emploie 64.807 personnes en Suisse, en repli de 1,3% sur un an, l'organisation patronale soulignant que les effectifs ont reculé "pour la première fois depuis la période post-Covid".

Et l'organisation patronale s'est montrée prudente pour 2026, notant qu'à fin novembre, plus du quart des entreprises du secteur avaient recours à des mesures de chômage partiel.

Guerre commerciale

1 commentaire

  • 10:32

    Ils n'ont qu'à exporter que des montres en forme de lingot d'or !!

Signaler le commentaire

