Suède: La banque centrale laisse son taux inchangé à 1,75%
18/12/2025

Le gouverneur de la Riksbank, Erik Thedeen, lors d'une conférence de presse à Malmö

La Riksbank, la banque centrale suédoise, a laissé jeudi son principal taux directeur inchangé à 1,75% et a déclaré qu'elle prévoyait de le maintenir à ce niveau pendant un certain temps.

La banque centrale souligne que la reprise économique a commencé après une période de croissance lente, tandis que l'inflation se rapproche de l'objectif de 2%.

"Le comité exécutif de la Riksbank a décidé de maintenir le taux directeur inchangé à 1,75% et celui-ci devrait rester à ce niveau pendant un certain temps", a déclaré la banque centrale dans un communiqué.

Les analystes interrogés par Reuters estimaient qu'il n'y aurait aucun changement du taux d'intérêt officiel et s'attendent à ce que la prochaine décision soit une hausse début 2027.

L'incertitude reste toutefois élevée, notamment en ce qui concerne le commerce mondial, la guerre en Ukraine et le risque d'une correction du marché des actions technologiques.

La Riksbank publiera sa prochaine décision de politique monétaire le 29 janvier.

(Rédigé par Simon Johnson, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

Banques centrales
