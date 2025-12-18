L'Europe ouvre sur une note stable, les banques centrales au programme

Le logo de l'opérateur boursier Euronext sur un bâtiment du quartier financier de la Défense à Courbevoie

Les principales Bourses européennes évoluent en petite hausse jeudi en début de séance, dans l'attente de plusieurs décisions de politique monétaire, notamment celles de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,14% à 8.097,41 points vers 08h34 GMT. À Francfort, le Dax grappille 0,08% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,03%.

L'indice EuroStoxx 50 avance de 0,17%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,07% et le Stoxx 600 prend 0,08%.

Dans la zone euro, la BCE devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés et ne pas donner de signes d'une nouvelle baisse à court terme, l'économie du bloc se montrant plutôt résiliente face aux tensions commerciales, tandis que l'inflation reste autour de l'objectif de 2% de l'institution.

La plupart des économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que Francfort maintienne ses taux inchangés jusqu'en 2026 et 2027.

Au Royaume-Uni, la BoE devrait annoncer jeudi une baisse de 25 points de base de son taux directeur, soutenue par un ralentissement de l'inflation et un affaiblissement de la croissance économique, mais une série de nouvelles baisses en 2026 semble peu probable compte tenu des pressions persistantes sur les prix.

La technologie reste par ailleurs dans le viseur des investisseurs, le marché craignant toujours la formation d'une bulle spéculative dans le secteur en essor de l'IA. L'indice sectoriel européen grappille toutefois quelques gains jeudi (+0,04%) lors des premiers échanges, malgré les baisses de Wall Street la veille.

Sur le reste de l'actualité, l'opérateur aéroportuaire ADP plonge de 6,5% après que l'Autorité française de régulation des transports (ART) a refusé mercredi d'approuver l'augmentation des taxes aéroportuaires demandée par le groupe.

Ailleurs en Europe, le distributeur de produits de beauté Douglas, qui a revu à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires pour 2026, plonge de plus de 9%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)