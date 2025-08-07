Tokyo : la course aux records reprend, Nikkei à 41.060 Topix au plus haut absolu
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 09:58
Le Nikkei (+0,65%) refranchit les 41.000 (41.160 en intraday)et retrace ses niveaux du 31 juillet, le Topix finit au plus haut de tous les temps.
D'un point de vue 'macro', c'est à la limite de l'inexplicable, techniquement, le Nikkei pourrait tenter un retour sur les sommets, soit 41.825 (clôture du 24/07) ou 42.065 (zénith absolu du 24/07 en intraday)
