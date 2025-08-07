Tokyo : la course aux records reprend, Nikkei à 41.060 Topix au plus haut absolu information fournie par Cercle Finance • 07/08/2025 à 09:58









(Zonebourse.com) - C'est assez déconcertant, le Japon écope de 25% de droits de douane, puis d'un risque de surtaxation à 100% des semiconducteurs nippons, plus des rumeurs de +15% en plus de25%, et Tokyo enchaine les hausses.

Le Nikkei (+0,65%) refranchit les 41.000 (41.160 en intraday)et retrace ses niveaux du 31 juillet, le Topix finit au plus haut de tous les temps.

D'un point de vue 'macro', c'est à la limite de l'inexplicable, techniquement, le Nikkei pourrait tenter un retour sur les sommets, soit 41.825 (clôture du 24/07) ou 42.065 (zénith absolu du 24/07 en intraday)





