Tohu-Bohu financier

La gestion monétaire de la crise sanitaire de 2020 transgresse les règles antérieures appliquées par les autorités financières. Ce faisant, elle conduit la planète finance vers un nouvel ordre opérationnel sur lequel on peut, d'ores et déjà, émettre quelques observations. Les crises de 2008 et de 2020 ont mis en lumière des déséquilibres financiers liés à un trop plein de dettes à l'échelle de la planète. Ce surendettement touche autant les nations que les entreprises et les particuliers. Pour répondre à ce déséquilibre, les Banques centrales ont encouragé l'endettement qui atteint désormais des niveaux historiques à travers le monde.