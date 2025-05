TME Pharma : visibilité financière étendue jusqu’en mai 2026

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - TME Pharma a procédé à une émission d’obligations ordinaires destinée aux investisseurs professionnels d’une valeur nominale totale de 2,05 millions d’euros, permettant d’étendre la visibilité financière jusqu’en mai de l’année prochaine. Ces obligations ont été émises avec une décote et assorties de bons de souscription privés avec une prime de 38 % par rapport au prix de l’action calculée sur la base du prix moyen pondéré par les volumes des dix derniers jours.

