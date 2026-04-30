TME PHARMA PUBLIE SES RESULTATS FINANCIERS ANNUELS ET SON RAPPORT ANNUEL

Berlin, Allemagne, le 30 avril 2026, 20 h 00 CET – TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), Une société de biotechnologie en phase clinique spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies contre le cancer du cerveau et les maladies oculaires annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025.



Résumé financier 2025

Au 31 décembre 2025, TME Pharma et ses filiales disposaient d'une trésorerie de 2 millions d'euros. En mars 2026, TME a annoncé avoir conclu un accord avec certains prêteurs ayant participé aux financements de mai et août 2025, prolongeant ainsi l'échéance de leurs prêts de 12 mois. Cette prolongation de la trésorerie lui permet de rester disponible jusqu'au deuxième trimestre 2027, compte tenu du niveau d'activité actuel.



La perte nette en 2025 s'élève à 3,3 millions d'euros (2024 : 5,7 millions d'euros). Les capitaux propres au 31 décembre 2025 sont désormais négatifs de 1,6 million d'euros (31 décembre 2024 : positifs de 1,6 million d'euros).



Diede van den Ouden, CEO de TME Pharma, a déclaré : « En tant qu'actionnaire et administrateur, je reste optimiste quant à l'avenir de TME Pharma. Des publications, comme celle parue dans *Nature Communications* sur la trithérapie pour NOX-A12, démontrent que les actifs de TME pourraient receler un potentiel considérable. Il nous appartient désormais de concrétiser ce potentiel.»