TME PHARMA PROLONGE SA VISIBILITÉ FINANCIÈRE DE 12 MOIS

• TME Pharma obtient des engagements fermes représentant un montant de 1,7 million d'euros provenant d'obligations régulières remboursables en espèces au cours de la période d'échéance de 12 mois.

• La transaction permet d'étendre la visibilité financière jusqu'en mai 2026 grâce à la nouvelle structure de coûts réduite.

• Bons de souscription privés, non négociables, assortis d'un prix d'exercice de 0,10 euro, soit une prime de 38 % par rapport au VWAP des 10 derniers jours.

• Le PDG entrant, D.M. van den Ouden, a souscrit à hauteur de 29 % de la nouvelle émission d'obligations.

• Deux membres du conseil de surveillance ont également participé au financement.

• Le produit de la vente servira à financer les opérations en cours pendant que TME Pharma mène des discussions avec des partenaires financiers et industriels pour faire avancer les programmes cliniques NOX-A12 et NOX-E36.



Berlin, Allemagne, le 21 mai 2025, 08h00 CEST - TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), annonce aujourd'hui que sa visibilité financière sera étendue jusqu'en mai 2026 grâce à l'émission d'obligations ordinaires aux investisseurs professionnels d'une valeur nominale totale de 2,05 millions d’euros.