TME Pharma : levée de 500 000 euros via une émission obligataire

(AOF) - TME Pharma annonce une nouvelle levée de fonds de 500 000 euros, dans la foulée de la levée de fonds de 1,7 million réalisée en mai 2025. "Cette amélioration de la situation financière devrait renforcer la position de TME Pharma dans les discussions avec ses partenaires financiers et stratégiques. Elle lui permettra également de se préparer aux futurs investissements annoncés récemment par TME Pharma et dont la société continuera d’informer ses actionnaires", précise la société de biotechnologie au stade clinique.

TME Pharma prévoit d'accroître sa capacité financière par l'émission d'obligations ordinaires, via des accords contractuels privés avec des investisseurs européens, en échange d'un montant de 500 000 euros en numéraire.

Les obligations seront émises le 28 août 2025 à 85,4 % de leur valeur nominale et remboursées par la société en numéraire à l'échéance à 93,5 % de leur valeur nominale.

La date limite de réception des liquidités par la société est le 28 août 2025, date à laquelle les obligations et les bons de souscription seront émis.

