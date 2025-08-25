 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 930,32
-0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TME Pharma : levée de 500 000 euros via une émission obligataire
information fournie par AOF 25/08/2025 à 08:33

(AOF) - TME Pharma annonce une nouvelle levée de fonds de 500 000 euros, dans la foulée de la levée de fonds de 1,7 million réalisée en mai 2025. "Cette amélioration de la situation financière devrait renforcer la position de TME Pharma dans les discussions avec ses partenaires financiers et stratégiques. Elle lui permettra également de se préparer aux futurs investissements annoncés récemment par TME Pharma et dont la société continuera d’informer ses actionnaires", précise la société de biotechnologie au stade clinique.

TME Pharma prévoit d'accroître sa capacité financière par l'émission d'obligations ordinaires, via des accords contractuels privés avec des investisseurs européens, en échange d'un montant de 500 000 euros en numéraire.

Les obligations seront émises le 28 août 2025 à 85,4 % de leur valeur nominale et remboursées par la société en numéraire à l'échéance à 93,5 % de leur valeur nominale.

La date limite de réception des liquidités par la société est le 28 août 2025, date à laquelle les obligations et les bons de souscription seront émis.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

TME PHARMA
0,1150 EUR Euronext Paris +5,50%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank