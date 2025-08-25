TME PHARMA LEVE 500 000 € VIA UNE EMISSION OBLIGATAIRE ET ANNONCE AVOIR RECU UN NOUVEL AVIS DE PRISE DE PARTICIPATION A SON CAPITAL

TME Pharma NV (Euronext Growth Paris : ALTME), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies innovantes contre le cancer et les maladies oculaires, annonce une nouvelle levée de fonds de 500 000 €, dans la foulée de la levée de fonds de 1,7 M€ réalisée en mai 2025. Cette amélioration de la situation financière devrait renforcer la position de TME Pharma dans les discussions avec ses partenaires financiers et stratégiques. Elle lui permettra également de se préparer aux futurs investissements annoncés récemment par TME Pharma et dont la Société continuera d’informer ses actionnaires.