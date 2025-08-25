 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 970,00
-0,18%
Indices
Chiffres-clés

TME PHARMA LEVE 500 000 € VIA UNE EMISSION OBLIGATAIRE ET ANNONCE AVOIR RECU UN NOUVEL AVIS DE PRISE DE PARTICIPATION A SON CAPITAL
information fournie par Boursorama CP 25/08/2025 à 08:00

TME Pharma NV (Euronext Growth Paris : ALTME), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies innovantes contre le cancer et les maladies oculaires, annonce une nouvelle levée de fonds de 500 000 €, dans la foulée de la levée de fonds de 1,7 M€ réalisée en mai 2025. Cette amélioration de la situation financière devrait renforcer la position de TME Pharma dans les discussions avec ses partenaires financiers et stratégiques. Elle lui permettra également de se préparer aux futurs investissements annoncés récemment par TME Pharma et dont la Société continuera d’informer ses actionnaires.

Valeurs associées

TME PHARMA
0,1090 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une rentrée agitée à Radio France: les programmes de plusieurs stations du groupe public, dont France Inter qui héberge la première matinale du pays, sont perturbés lundi matin, après l'appel à une grève illimitée ( AFP / Ludovic MARIN )
    La rentrée de Radio France perturbée par une grève
    information fournie par AFP 25.08.2025 08:17 

    Une rentrée agitée à Radio France: les programmes de plusieurs stations du groupe public, dont France Inter qui héberge la première matinale du pays, sont perturbés lundi matin, après l'appel à une grève illimitée. A partir de 7H00, en lieu et place de la matinale ... Lire la suite

  • valneva vaccins (Crédit: / Groupe Valneva)
    A suivre aujourd'hui... Valneva
    information fournie par AOF 25.08.2025 08:17 

    (AOF) - Valneva a annoncé que l’agence de santé américaine Food and Drug Administration (FDA) a suspendu la licence d’Ixchiq, citant quatre nouveaux cas d’effets indésirables graves s’apparentant à la maladie provoquée par le chikungunya. Cette suspension entre ... Lire la suite

  • SES : La tendance baissière peut reprendre
    SES : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 25.08.2025 08:15 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) : Les signaux haussiers sont intacts
    TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 25.08.2025 08:13 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank