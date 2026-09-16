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TME Pharma fait le point
information fournie par Zonebourse 16/09/2026 à 08:39
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Dans une lettre aux actionnaires, la direction de TME Pharma, une société de biotechnologie, a réitéré son engagement en faveur de la création de valeur à long terme, alors que la société de biotechnologie traverse une phase stratégique décisive.

La priorité de l'entreprise reste la valorisation de son actif principal, le NOX-A12, actuellement en phase de négociations et d'évaluation avec des partenaires potentiels pour un futur essai de Phase 2 et la conclusion d'un accord de licence.

La société rappelle qu'elle a engagé en juin 2025 une phase de réduction des coûts et que la maîtrise des frais généraux et le recours à un financement obligataire ont permis d'étendre la visibilité financière jusqu'au deuxième trimestre 2027.

Outre le potentiel du NOX-A12 et du NOX-E36, la société entend utiliser sa structure de holding pour explorer des opportunités de développement et élargir son portefeuille d'actifs. La direction a indiqué qu'elle communiquerait plus fréquemment avec le marché à mesure que les étapes décisives seront franchies.

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TME PHARMA
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