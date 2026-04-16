TME PHARMA ANNONCE LA PUBLICATION DANS *NATURE COMMUNICATIONS* DES RESULTATS DE L'ESSAI GLORIA CONCERNANT LE VOLET D'EXTENSION A DE PHASE 1/2 DE LA « TRIPLE THERAPIE » NOX-A12

Berlin, Allemagne, le 16 avril 2026, 8 h 00 CET – TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le cancer du cerveau et les maladies oculaires, a le plaisir d’annoncer la publication d’un article dans Nature Communications sur les résultats de la cohorte de l’extension de phase 1/2 (bras A) de l’essai GLORIA, qui teste la « triple thérapie » associant NOX-A12, la radiothérapie et un anti-VEGF chez des patients atteints de glioblastome.



Cet article, publié dans la revue scientifique à comité de lecture et à fort impact Nature Communications, décrit les résultats de la cohorte de l'arm A de l'extension de l'essai de phase 1/2 GLORIA de TME Pharma. Les auteurs ont noté que la survie globale (SG) des patients recevant la triple thérapie NOX-A12 était nettement supérieure à celle de deux cohortes distinctes de patients similaires hors essai ayant reçu le traitement standard, et ont en outre souligné qu’en raison de la conception prudente de l’essai, l’étude « sous-estime probablement la survie par rapport à la plupart des essais contemporains ».



Les résultats décrits dans la publication démontrent le potentiel et la valeur de l’actif NOX-A12 de TME Pharma. TME Pharma reste confiante dans sa stratégie visant à rechercher un partenaire stratégique pour concéder une licence sur le NOX-A12, dans le but d’obtenir l’autorisation de mise sur le marché du NOX-A12.