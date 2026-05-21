TME PHARMA ANNONCE LA CONVOCATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DE 2026



Berlin, Allemagne, le 21 mai 2026, 18 h 00 CET – TME Pharma N.V. (Euronext Growth Paris : ALTME), Une société de biotechnologie en phase clinique spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies contre le cancer du cerveau et les maladies oculaires annonce aujourd'hui que l'assemblée générale annuelle des actionnaires (AGA) de la société se tiendra le 15 juin 2026 à 10 h 00 (heure d'Europe centrale d'été) au Sheraton Amsterdam Airport Hotel & Conference Center, Schiphol Boulevard 101, 1118 BG, à l'aéroport de Schiphol, aux Pays-Bas.



Toutes les informations nécessaires concernant l'assemblée, y compris l'ordre du jour, sont disponibles sur le site web de la société. Les actionnaires détenant des actions de la société au 18 mai 2026 peuvent s'inscrire à l'assemblée ou voter par procuration.