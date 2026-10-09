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TKO propose 2 milliards de dollars pour le portefeuille hôtelier de Service Properties Trust
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 22:02

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du jour au paragraphe 1: vendredi au lieu de jeudi)

La société d'investissement dans le secteur hôtelier TKO LLC a annoncévendredi avoir soumis une offre de 2 milliards de dollars, entièrement en numéraire, en vue d'acquérir le portefeuille hôtelier de Service Properties Trust SVC.O , dans le cadre d'une opération qui apporterait à cette société d'investissement immobilier des liquidités lui permettant de réduire sa dette.

L'action de Service Properties Trust a progressé de plus de 15 % dans l'après-midi.

* La société d’investissement immobilier hôtelier Service Properties Trust fait partie des rares entreprises à être fortement exposées à la fois au secteur hôtelier et à l’immobilier à loyer net. Au 30 juin, la société détenait 93 hôtels et 745 biens immobiliers à loyer net, ces derniers générant des revenus locatifs plus réguliers que son activité hôtelière

* Cette opération intervient à un moment où les FPI hôteliers restent plus sensibles aux fluctuations de la demande touristique et à la conjoncture économique générale, leurs résultats dépendant largement des taux d’occupation et des tarifs des chambres

* L’offre de TKO dépasse la valeur de marché actuelle de Service Properties Trust et permettrait à la société d’investissement immobilier de se concentrer sur son activité de commerce de détail en bail net tout en réduisant son endettement

* TKO a déclaré que sa proposition permettrait à Service Properties Trust de rembourser plus de 40 % de sa dette, tout en préservant son activité de baux nets. L'offre reste soumise à des négociations et à l'approbation du conseil d'administration de Service Properties

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