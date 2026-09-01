TKMS recule en Bourse malgré des projets dans les sous-marins italiens et les frégates allemandes

Le groupe naval allemand multiplie les initiatives dans la défense européenne, entre renforcement de sa coopération industrielle dans le domaine sous-marin et progression d'un important projet de défense aérienne.

TKMS annonce la signature d'un protocole d'accord avec Fincantieri, groupe italien de construction navale, visant à approfondir leur partenariat dans le domaine sous-marin, avec l'objectif d'établir un cadre de collaboration d'ici fin 2026.

Concrètement, l'accord doit favoriser une industrie navale européenne plus intégrée, compétitive et efficace, notamment grâce à des synergies de coûts, de nouveaux projets et une convergence technologique accrue.

Un travail sur les frégates allemandes F127

En parallèle, TKMS fait état de progrès significatifs dans la conception de la frégate allemande F127, développée par la société de projet A400 FC sur la base de la plateforme MEKO A400. Le navire doit assurer des missions de défense aérienne à longue portée et de défense contre les missiles balistiques (BMD), avec notamment la capacité d'intercepter des missiles hors de l'atmosphère terrestre.

TKMS estime que 90% de la valeur ajoutée du F127 serait réalisée en Allemagne, notamment dans la construction navale, l'intégration des systèmes, les capteurs, la propulsion et l'électronique. Si le contrat est attribué rapidement, le premier navire pourrait être livré au milieu des années 2030.

En début d'après-midi, le titre TKMS abandonnait plus de 4% à Francfort. Depuis le début de l'année, le parcours boursier de TKMS reste toutefois largement positif avec un gain supérieur à 23%.