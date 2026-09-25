TKMS et EDGE veulent renforcer la surveillance sous-marine

Le spécialiste allemand des systèmes navals et le groupe émirati étudient le développement conjoint de capacités de surveillance et de protection sous-marines, dans le cadre d'un rapprochement entre l'Allemagne et les Emirats arabes unis en matière de défense.

TKMS annonce avoir signé avec EDGE Group un protocole d'accord visant à évaluer la mise en place d'une approche intégrée combinant plusieurs systèmes pour la sécurité sous-marine.

Les partenaires souhaitent associer différentes plateformes et différents capteurs afin d'obtenir une vision globale de la situation sous-marine et de répondre à la diversité des menaces maritimes. Les capacités de plateformes de TKMS pourraient ainsi être complétées par les compétences d'EDGE en matière de systèmes.

L'accord intervient dans un contexte de besoins croissants en matière de sécurité maritime. Les deux groupes entendent ainsi contribuer au renforcement des capacités de défense maritime de leurs partenaires respectifs.

Le titre TKMS évolue à l'équilibre, en milieu d'après-midi à Francfort.