TKMS décroche un contrat britannique pour la défense des sous-marins, le titre grimpe

La filiale britannique du groupe allemand développera un système de contre-mesures de nouvelle génération pour les sous-marins actuels et futurs de la Royal Navy, avec le soutien de Babcock. Le marché accueille la nouvelle avec un enthousiasme : le titre progresse de 2,9% à Francfort.

TKMS annonce que sa filiale TKMS ATLAS UK a remporté auprès du ministère britannique de la Défense le contrat NGCM (Next Generation Countermeasure), intégré au programme de systèmes d'aide à la défense sous-marine de la Royal Navy. Le montant de l'accord n'a pas été communiqué.

Le programme prévoit le développement et la fourniture d'un système de nouvelle génération destiné à contrer les torpilles et à répondre à l'évolution des menaces sous-marines. Sa conception évolutive doit permettre des améliorations progressives au cours de la durée de vie des plateformes.

TKMS ATLAS UK travaillera avec Babcock International, qui apportera notamment son expertise dans les technologies de lanceurs de contre-mesures et l'intégration sur les sous-marins existants.

Le contrat soutiendra 80 emplois au Royaume-Uni et doit renforcer les capacités nationales dans les domaines de la défense et des technologies sous-marines.