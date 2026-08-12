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TKMS constate une hausse de la demande en provenance du Moyen-Orient suite à la guerre liée à l'Iran
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 10:22
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur naval TKMS

TKMS.DE constate une hausse de la demande en provenance du Moyen-Orient dans le sillage de la guerre liée à l'Iran, a déclaré mercredi aux journalistes le directeur général du groupe, citant notamment la technologie de lutte contre les mines comme un domaine où cette tendance se manifeste.

« Nous n’avions pas cela auparavant », a déclaré Oliver Burkhard après avoir présenté les résultats des neuf premiers mois. « Nous serons probablement tous d’accord pour dire que le contexte sécuritaire dans cette région a quelque peu évolué. »

Burkhard a toutefois précisé qu’il était trop tôt pour quantifier cet impact.

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