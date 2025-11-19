 Aller au contenu principal
TJX, la société mère de TJ Maxx, atteint un niveau record après avoir revu ses prévisions annuelles à la hausse
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 17:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

19 novembre - **Les actions du distributeur de produits à prix cassés TJX Companies TJX.N ont grimpé de 3 %, atteignant un sommet de 151 $

** TJX a augmenté d'environ 1 % à 146,38 $

** La société revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels et de ventes comparables, en misant sur les avantages d'une stratégie d'approvisionnement élargie et de stocks saisonniers

** Le bénéfice par action de l'exercice 2026 devrait se situer entre 4,63 et 4,66 dollars , contre une prévision précédente de 4,52 à 4,57 dollars

** Les ventes annuelles comparables devraient augmenter de 4 % par rapport à la prévision précédente d'une hausse de 3 %

** Publication de résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre

** A la dernière clôture, l'action a progressé de 20,5 % depuis le début de l'année

