Luxe: en pleine transformation, Kering annonce la création de deux nouveaux pôles

( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

Le géant français du luxe Kering , en pleine transformation, a annoncé lundi la création de deux nouveaux pôles destinés à renforcer son efficacité opérationnelle et à soutenir la croissance de ses marques (Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga...).

"Les équipes concernées au sein des maisons reporteront de manière fonctionnelle" à ces deux nouveaux pôles d’excellence, explique Kering dans un communiqué.

Le pôle "industrie" nouvellement créé doit notamment améliorer "l'efficience de l'appareil productif du groupe et de ses maisons en intégrant les achats, la production, la gestion de la chaîne logistique, la qualité ainsi que la recherche et développement", souligne le groupe.

Le pôle "client" doit, lui, fournir des "solutions communes pour mettre en œuvre la stratégie du groupe", sur l'ensemble de la chaîne de valeur et des fonctions liées au client (prix, produit, data).

"Avec ces nouveaux pôles d'excellence, nous clarifions l'organisation, connectons les équipes et garantissons l'efficience à l'échelle du groupe afin de donner à nos maisons les moyens d'aller plus vite, plus loin", a fait valoir Luca de Meo, le directeur général du groupe, cité dans le communiqué.

Kering, qui a réalisé en 2025 un bénéfice net divisé par plus de dix, est lancé dans une restructuration depuis l'arrivée en septembre de Luca de Meo, l'ancien dirigeant de Renault. La réorganisation interne passe notamment par une simplification de la structure du groupe, la réorganisation de certaines fonctions et par des synergies entre les marques.

Le groupe de luxe continue d'élargir ses recrutements: il a nommé à compter du 1er avril comme directeur industriel Stéphane Noël, ingénieur passé notamment par le fournisseur automobile OPmobility et par l'équipementier automobile Forvia.

L'Italien Carlo Mocci, qui deviendra directeur du pôle client début mai, a occupé plusieurs fonctions au sein de la plateforme Amazon en Europe et au Japon, avant d'œuvrer au sein de Deliveroo.

Tous deux rejoindront le comité exécutif de Kering.

Le groupe a en outre recruté avec effet immédiat Fedele Usai — directeur adjoint de Dolce & Gabbana depuis 2023 — comme directeur marketing, un poste qui n'existait pas en tant que tel jusque-là.