TJX Companies relève ses objectifs annuels après un bon trimestre
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 16:03
Le groupe table désormais sur un BPA compris entre 4,63 et 4,66 dollars, contre une fourchette cible précédente qui allait de 4,52 à 4,57 dollars, et vise une marge de profit avant impôts de 11,6%, et non plus entre 11,4 et 11,5%.
En termes d'activité, TJX Companies table désormais sur une croissance de ses ventes en données comparables de 4% pour l'exercice en cours, à comparer à une hausse de seulement 3% estimée il y a trois mois.
Pour son 3e trimestre, le groupe a vu son BPA croitre de 12% à 1,28 USD et sa marge bénéficiaire avant impôts s'améliorer de 0,4 point à 12,7%, pour des revenus de 15,1 MdsUSD, en croissance de 7% (+5% en comparable).
'Les ventes, la marge bénéficiaire avant impôts et le BPA ont tous dépassé nos attentes', souligne son CEO Ernie Herrman, ajoutant voir à l'avenir, 'un grand potentiel pour continuer à gagner des parts de marché'.
Valeurs associées
|146,890 USD
|NYSE
|+0,84%
