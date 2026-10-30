TITRES DU TRÉSOR-Les rendements obligataires américains reculent alors que la vague de ventes sur les valeurs technologiques s'intensifie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Intel et Amazon pèsent sur les actions

* Le rendement des obligations à 10 ans en passe d'enregistrer sa plus forte baisse mensuelle depuis 2023

* Le Nasdaq recule de plus de 2 % en début de séance

(Mises à jour en fin de matinée aux États-Unis)

par Caroline Valetkevitch et Harry Robertson

Les bons du Trésor américain ont progressé vendredi, plaçant les rendements de référence à 10 ans en passe d’enregistrer leur plus forte baisse mensuelle depuis fin 2023, alors qu’une forte vague de ventes sur les valeurs technologiques a ravivé les inquiétudes concernant les dépenses liées à l’IA et poussé les investisseurs vers les valeurs refuges.

Le rendement de l'obligation d'État américaine de référence à 10 ans US10YT=RR s'établissait en dernière cotation à4,945 %, en passe de reculer d'environ35 points de base en octobre, soit sa plus forte baisse mensuelle depuis décembre 2023.

Le Nasdaq .IXIC a ouvert à son plus bas niveau depuis plus de deux mois, , après que le plan de dépenses agressif d’Amazon en matière d’IA AMZN.O et l’avertissement d’Intel concernant la consommation de trésorerie INTC.O ont alimenté les inquiétudes des investisseurs quant à la hausse des coûts liés au développement de l’IA.

La remontée des cours des bons du Trésor américain ces dernières semaines a mis fin à une vague de ventes massives qui avait propulsé les rendements à des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies, les investisseurs s’inquiétant de la hausse des coûts énergétiques et de l’augmentation de la dette publique.

“Ces dernières semaines ont été marquées par un véritable revirement de sentiment”, a déclaré Gennadiy Goldberg, responsable de la stratégie sur les taux américains chez TD Securities à New York. “Les risques ont véritablement commencé à refaire surface, alors qu’il y a quelques semaines encore, tout était considéré comme un risque haussier pour les taux.”

“La baisse des taux observée ces dernières semaines s’explique davantage par l’anticipation d’un ralentissement de la dynamique de croissance et d’une modération de l’IA”, entre autres facteurs, a-t-il ajouté. “Dans une certaine mesure, pour les investisseurs sur les taux, la question est de savoir si les inquiétudes liées à l’IA persistent ou s’il s’agit simplement d’un obstacle temporaire sur la voie d’une persistance des taux à des niveaux élevés pendant plus longtemps.”

LES ACTIONS D’AMAZON ET D’INTEL EN BAISSE

L'action Amazon a reculé de 2,2 % en début de séance après que la société a annoncé une forte sortie de trésorerie et une nouvelle hausse de ses dépenses, tandis que le fabricant de puces Intel a chuté d'environ 28 % aprèsavoir prévenu qu'il allait brûler de la trésorerie cette année. L'indice desentreprises de semi-conducteurs .SOX a reculé de 6,3 %.

Les rendements ont également baissé jeudi après la chute des actions d’Alphabet GOOGL.O suite à des résultats décevants . Dans le même temps, les données ont montré une accélération des dépenses de consommation en septembre et une croissance de l’économie américaine à son rythme le plus rapide depuis un an.

Le rendement de l’obligation du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR a finalement clôturé en baisse de 4,4 points de base, à 4,945 %. Le rendement de l’obligation à 30 ans

US30YT=RR a reculé de 1,3 point de base, à 5,316 %.

Un élément très suivi de la courbe des taux des bons du Trésor américain, qui mesure l'écart entre les rendements des bons à 2 ans et à 10 ans US2US10=TWEB et qui est considéré comme un indicateur des anticipations économiques, s'établissait à 33,3 points de base.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans

US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d’intérêt de la Fed, a reculé de 4,8 points de base à 4,608 %.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à cinq ans US5YTIP=TWEB s'établissait en dernier à 2,483 %, après avoir clôturé à 2,469 % le 29 octobre.

Le taux d'équilibre des TIPS à 10 ans US10YTIP=TWEB s'établissait en dernier lieu à 2,351 %, indiquant le niveau auquel le marché table pour l'inflation annuelle moyenne au cours de la prochaine décennie.