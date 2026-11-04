TITRES DU TRÉSOR-Les rendements obligataires américains progressent alors que les investisseurs évaluent les données économiques et la victoire électorale des démocrates

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des cours après l'ouverture des marchés américains)

* Les démocrates remportent le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants

* Le Trésor américain modifie les conditions de ses adjudications; les analystes s'attendent à une augmentation des ventes de titres de dette à court et moyen terme

* Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans progresse de 0,6 point de base à 4,956 %

* Le déficit commercial américain de septembre recule de 0,7 % pour s'établir à 105,0 milliards de dollars

par Sinéad Carew

Les rendements des bons du Trésor ont légèrement progressé mercredi lors d'une séance agitée, après que les démocrates ont pris le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants, ce qui a conduit les investisseurs à évaluer le risque d'une impasse entre le Congrès américain et la Maison Blanche du républicain Donald Trump.

Si cette impasse pourrait limiter les dépenses publiques, la pression attendue des démocrates en faveur d’une réglementation de l’IA a été perçue par certains investisseurs comme un frein à la croissance et un facteur susceptible de réduire la nécessité de hausses de taux.

Après avoir fortement chuté à mesure que les résultats électoraux tombaient mardi en fin de journée, les rendements des bons du Trésor américain avaient limité leurs baisses et certains avaient même rebondi, tandis que les marchés boursiers mondiaux passaient du rouge au vert. Les rendements des bons du Trésor à 2 ans avaient atteint leur plus bas niveau depuis le 10 septembre avant de remonter dans la journée.

Selon les investisseurs, outre les anticipations d’un ralentissement de la croissance dans le secteur de l’IA, le soutien moindre à la guerre menée par Trump contre l’Iran pourrait potentiellement atténuer les pressions inflationnistes à la hausse liées aux prix du pétrole.

“Les rendements réels envoient un signal indiquant une légère modération de la dynamique de croissance”, a déclaré Bill Merz, responsable de la recherche sur les marchés de capitaux et de la construction de portefeuilles chez US Bank, qui a attribué “une croissance légèrement modérée et/ou des anticipations de hausse des taux plus modérées” aux votes en faveur de “plus de 30 mesures référendaires restreignant l’implantation de centres de données”.

Le taux d'équilibre des TIPS à 10 ans US10YTIP=TWEB s'établissait dernièrement à 2,283 %, ce qui indique que le marché table sur une inflation moyenne d'environ 2,3 % par an pour la prochaine décennie.

M. Merz a déclaré que l’impasse entre le Congrès et la Maison Blanche pourrait limiter les dépenses budgétaires à court terme. Par exemple, Trump avait promis un versement de 5 000 dollars à chaque citoyen adulte si les républicains conservaient le contrôle du Congrès, ce qui aurait coûté aux États-Unis 1.200 milliards de dollars, soit 16 % du budget fédéral. Mais M. Merz ne voit pas cette tendance à la modération budgétaire perdurer à long terme.

“C’est vraiment le populisme qui a été le grand gagnant des derniers cycles électoraux, et l’augmentation des dépenses est un thème commun aux populistes des deux bords; je ne sais donc pas dans quelle mesure ce recul des rendements résulte réellement des anticipations d’une modération budgétaire à long terme”, a déclaré M. Merz.

Les rendements ont toutefois augmenté après la publication des dernières données, qui ont montré que la croissance du secteur des services américain avait légèrement ralenti en octobre dans un contexte de modération des nouvelles commandes, mais que les chaînes d’approvisionnement restaient sous pression, maintenant les prix des intrants à un niveau élevé.

Par ailleurs, le déficitcommercial américain s’est légèrement réduit en septembre, bien qu’il soit resté important malgré les droits de douane agressifs imposés par Trump. Le Bureau d’analyse économique et le Bureau du recensement du ministère du Commerce ont indiqué que le déficit commercial s’était contracté de 0,7 % pour s’établir à 105,0 milliards de dollars, alors que les économistes tablaient sur un déficit de 108,0 milliards de dollars.

Par ailleurs, le département du Trésor américain a modifié mercredi sa formulation concernant le volume des futures adjudications, un changement qui, selon les analystes, devrait ouvrir la voie à des ventes plus importantes de titres de dette à court et moyen terme et à d’éventuelles réductions des adjudications de titres à plus long terme.

Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR a augmenté de 0,6 point de base pour s’établir à 4,956 %. Le rendement de l’obligation à 30 ans

US30YT=RR a progressé de 1,1 point de base pour atteindre 5,335 %.

Un élément très suivi de la courbe des taux du Trésor américain, qui mesure l'écart entre les rendements des bons du Trésor à 2 et à 10 ans US2US10=TWEB et qui est considéré comme un indicateur des anticipations économiques, s'établissait à 32,3 points de base positifs.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans

US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d’intérêt de la Fed, a progressé de 1,7 point de base pour s’établir à 4,631 %.