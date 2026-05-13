TITRES DU TRÉSOR-Les rendements des obligations à long terme atteignent leur plus haut niveau depuis mi-2025 en raison des craintes inflationnistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les prix à la production enregistrent leur plus forte hausse depuis début 2022, ravivant les craintes inflationnistes

* Ryan Swift, de BCA Research, estime que ces données ne devraient pas inciter la Fed à relever ses taux

* Le Trésor américain constate une demande satisfaisante pour 25 milliards de dollars d'obligations à 30 ans

(Mise à jour des prix et ajout des intervenants de la Fed) par Karen Brettell

Les rendements des obligations à long terme ont atteint mercredi leur plus haut niveau depuis mi-2025 après que les prix à la production ont augmenté plus que prévu par les économistes en avril,et que certains responsables de la Réserve fédérale ont mis en garde contre d'éventuelles hausses des taux d'intérêt si les pressions sur les prix continuaient de s'aggraver. Les prix à la production aux États-Unis ont enregistré leur plus forte hausse depuis début 2022 , après la publication mardi des données sur les prix à la consommation qui ont montré que l'inflation annuelle avait augmenté à son rythme le plus rapide depuis trois ans . Les traders s'inquiètent du risque que l'inflation continue de grimper en raison des perturbations énergétiques prolongées au Moyen-Orient. Plus d'un mois après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu fragile, les États-Unis et l'Iran restent très éloignés sur les conditions nécessaires pour mettre fin à la guerre.

Ryan Swift, stratège en chef pour les obligations américaines chez BCA Research, estime que les données disponibles à ce jour ne sont pas de nature à inciter la Fed à opter pour des hausses de taux.

M. Swift a présenté les perspectives d'inflation en trois étapes successives. La première – les effets directs des prix de l'énergie sur l'IPC global et l'IPP – se concrétise déjà. Cela ne s'est pas encore traduit par des répercussions indirectes, où les coûts des entreprises sont répercutés sur les consommateurs et se reflètent dans l'inflation sous-jacente, bien que d'autres données suggèrent que « ce n'est qu'une question de temps » avant que cela ne se manifeste plus largement.

Pour la Fed, cependant, le déclencheur décisif serait les effets de second tour. « Si nous commençons à observer une plus forte croissance des salaires et une hausse des anticipations d’inflation, alors il faudrait sans aucun doute relever les taux », a déclaré M. Swift. Pour l’instant, aucune de ces deux conditions n’est remplie: les bénéfices « baissent assez rapidement » et les anticipations d’inflation restent « assez bien maîtrisées ».

Le rendement des bons du Trésor à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux de la Fed, a baissé de 1,1 point de base à 3,985 %. Il avait auparavant atteint 4,017 %, son plus haut niveau depuis le 27 mars.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans ( US10YT=RR ) a finalement progressé de 0,2 point de base à 4,473 %. Il avait auparavant atteint 4,50 %, son plus haut niveau depuis le 11 juin.

LES TRADERS ANTICIPENT UNE HAUSSE DES TAUX

La hausse de l'inflation et la solidité des données sur le marché du travail ont conduit certains traders à anticiper une éventuelle hausse des taux au cours du premier semestre de l'année prochaine, alors même que de nombreux économistes et analystes continuent de considérer une baisse des taux comme la prochaine mesure probable de la banque centrale américaine.

Certains responsables de la Fed ont également mis en garde mercredi contre d'éventuelles hausses de taux.

La présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, a déclaré que la banque centrale américaine pourrait devoir relever ses taux d'intérêt si les pressions inflationnistes ne s'atténuaient pas .

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré que le marché du travail américain semblait « un peu meilleur » qu'au début de l'année, tandis que la guerre en Iran a aggravé une inflation déjà trop élevée, des opinions qui soulignent sa préférence pour laisser la porte ouverte à d'éventuelles hausses de taux .

Le Sénat américain a quant à lui approuvé mercredi la nomination de Kevin Warsh au poste de président de la Fed .

Les traders s'attacheront à déterminer si M. Warsh adoptera un ton moins accommodant concernant les futures baisses de taux d'intérêt, compte tenu de la récente hausse de l'inflation.

« Je serais très surpris s'il commençait à plaider en faveur de baisses de taux dans un avenir proche », a déclaré M. Swift, ajoutant qu'« il est vraiment difficile de trouver des arguments économiques pour étayer cette thèse ».

Par ailleurs, les traders suivent de près le sommet qui se tient mercredi à Pékin entre le président Donald Trump et le président chinois Xi Jinping.

Trump et son entourage, qui comprenait notamment Jensen Huang de Nvidia et Elon Musk, ont reçu un accueil somptueux alors qu’il s’apprêtait à demander à Xi d’« ouvrir » l’ e aux entreprises américaines. Le Trésora enregistré une demande satisfaisante pour une vente de25 milliardsde dollars d’obligations à 30 ans mercredi, dernière vente d’une série de 125 milliards de dollars d’obligations à coupon cette semaine.

Les obligations se sont vendues à un taux de rendement

de 5,046 %, soit un demi-point de base au-dessus de leur cours avant l'adjudication. La demande a été 2,30 fois supérieure au montant de la dette proposée, le niveau le plus faible depuis novembre. L'adjudication de 58 milliards de dollars de bons à trois ans par le gouvernement américain lundi a rencontré une demande limitée, tandis que celle de 42 milliards de dollars de bons à 10 ans mardi a suscité un intérêt moyen .