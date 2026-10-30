TITRES DU TRÉSOR-Les obligations américaines rebondissent, entraînant la plus forte baisse mensuelle des taux depuis 2023

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(Dernières informations de fin d'après-midi aux États-Unis)

* Intel et Amazon pèsent sur les marchés boursiers

* Le rendement des obligations à 10 ans enregistre sa plus forte baisse mensuelle depuis 2023

* Le Nasdaq clôture en baisse de plus de 2 %

par Caroline Valetkevitch et Harry Robertson

Les bons du Trésor américain ont progressé vendredi, et le rendement de référence à 10 ans a clôturé le mois sur sa plus forte baisse mensuelle depuis près de trois ans, alors qu’une forte vague de ventes sur les valeurs technologiques a poussé les investisseurs vers cet actif refuge.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR affichait en fin de séance une baisse de 36 points de base pour le mois d’octobre, soit la plus forte baisse mensuelle depuis décembre 2023. Il a également enregistré une quatrième semaine consécutive de baisse, sa plus longue série de ce type depuis un an.

L’indice Nasdaq .IXIC a chuté de plus de 2 % après que les résultats financiers d’Amazon AMZN.O et d’Intel INTC.O ont ébranlé les investisseurs, déjà préoccupés par la hausse des coûts liés au développement de l’IA.

La remontée des cours des bons du Trésor américain ces dernières semaines fait suite à une forte vague de ventes qui avait propulsé les rendements à des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies, sur fond d’inquiétudes liées à la hausse des coûts énergétiques et à l’augmentation de la dette publique.

“Ces dernières semaines ont été marquées par un véritable revirement de sentiment”, a déclaré Gennadiy Goldberg, responsable de la stratégie sur les taux américains chez TD Securities à New York. “Les risques ont véritablement recommencé à refaire surface, alors qu'il y a quelques semaines encore, tout était considéré comme un risque haussier pour les taux.”

“Dans une certaine mesure, pour les investisseurs sur les taux, la question est de savoir si les inquiétudes liées à l’IA persistent ou s’il s’agit simplement d’un accroc sur la voie qui mènera à des taux plus élevés pendant plus longtemps.”

Les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt américains en décembre restent élevées après que la Réserve fédérale a laissé ses taux inchangés cette semaine et revu à la hausse son évaluation de l’économie. Les contrats à terme sur taux d’intérêt anticipent une probabilité d’environ 70 % d’une hausse d’un quart de point de la part de la Fed en décembre, selon l’outil CME FedWatch vendredi. Ce chiffre est en baisse par rapport aux quelque 78 % enregistrés jeudi soir.

La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, a déclaré vendredi que la banque centrale américaine devait relever ses taux au moins deux fois encore pour maîtriser l’inflation.

En septembre, la Fed a relevé ses taux pour la première fois en trois ans afin de lutter contre la hausse de l’inflation, liée en partie aux prix élevés de l’énergie et à l’essor de l’intelligence artificielle.

“Il ne faut pas pour autant y voir un revirement vers une politique accommodante”, a déclaré JoAnne Bianco, associée et stratège en chef des investissements chez BondBloxx Investment Management. “Nous pensons que le comité reste prêt à resserrer davantage sa politique monétaire si nécessaire. Une hausse en décembre est tout à fait envisageable.”

Le rendement de l’obligation d’État américaine à 10 ans de référence US10YT=RR a finalement clôturé en baisse de 6,4 points de base à 4,925 %, après avoir atteint plus tôt son plus bas niveau depuis la mi-septembre. Le rendement de l’obligation à 30 ans US30YT=RR a reculé de 1,9 point de base à 5,31 % et s’apprêtait également à enregistrer sa plus forte baisse mensuelle depuis décembre 2023.

Le rendement du bon du Trésor américain à deux ans

US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d’intérêt de la Fed, a reculé de 8,1 points de base à 4,575%. Il s’apprêtait à enregistrer sa plus forte baisse mensuelle depuis août 2025.

LES ACTIONS D'AMAZON ET D'INTEL EN BAISSE

L'action Amazon a chuté après que la société a annoncé une forte sortie de trésorerie et une nouvelle hausse de ses dépenses, tandis que le fabricant de puces Intel a perdu 29% après avoir averti qu' il allait brûler de la trésorerie cette année. Les rendements ont également baissé jeudi après les résultats décevants d'Alphabet GOOGL.O , l'un des principaux acteurs de l'IA.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelles — l’indicateur d’inflation privilégié par la Fed — a progressé de 0,5% le mois dernier, conformément aux prévisions, tandis que l’économie américaine a connu une croissance plus rapide que prévu au troisième trimestre.

Un élément très suivi de la courbe des taux du Trésor américain, mesurant l'écart entre les rendements des bons du Trésor à 2 et 10 ans US2US10=TWEB — considéré comme un indicateur des anticipations économiques —, s'établissait à 34,6 points de base.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à cinq ans s'établissait en dernier lieu à 2,461% après avoir clôturé à 2,469% jeudi.

Le taux d'équilibre des TIPS à 10 ans US10YTIP=TWEB s'établissait en dernier lieu à 2,336%, ce qui indique que le marché table sur une inflation moyenne d'environ 2,3% par an pour la prochaine décennie.