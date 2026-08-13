TITRES DU TRÉSOR-Les obligations américaines progressent malgré une adjudication des titres à 30 ans qui a enregistré le rendement le plus élevé depuis 2001

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les prix à la production aux États-Unis sont restés inchangés en juillet

* Les contrats à terme sur taux américains n'anticipent désormais qu'une probabilité de 35% d'une hausse des taux

* La courbe des taux américains à 2 et 10 ans atteint son niveau le plus prononcé depuis mai

* L'adjudication des obligations américaines à 30 ans affiche des résultats mitigés

(Mise à jour du titre et du paragraphe 2 pour refléter les résultats de l'adjudication) par Gertrude Chavez-Dreyfuss

Les bons du Trésor américain ont rebondi jeudi après la publication de données indiquant des prix à la production stables en juillet, globalement conformes aux prévisions du marché, ce qui a tempéré les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale lors de sa réunion de politique monétaire du mois prochain. Une adjudication décevante des obligations américaines à 30 ans a brièvement freiné ce rebond. L'obligation s'est négociée à 5,216 % , soit le rendement le plus élevé depuis 2001 selon les analystes, et légèrement au-dessus des prévisions du marché, ce qui suggère que les investisseurs ont cherché à obtenir une légère prime pour acquérir cetitre.

Mais la tendance générale du marché est restée orientée vers une baisse des rendements. La baisse des rendements signifie que les cours des obligations sont en hausse.

Dans l'après-midi, les rendements des obligations américaines à 2 ans, qui sont sensibles aux perspectives d'évolution des taux d'intérêt, ont chuté à leur plus bas niveau depuis la mi-juillet et affichaient en fin de séance une baisse de 5,7 points de base à 4,142 % US2YT=RR . Le rendement de référence à 10 ans a reculé de 5,3 points de base à 4,639 %

US10YT=RR , tandis que le rendement des obligations américaines à 30 ans a baissé de 3,9 points de base à 5,208 % US30YT=RR . Les données ont montré que l’indice des prix à la production américain est resté inchangé le mois dernier, après une baisse révisée de 0,1 % en juin. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,2 % de l’IPP.

Sur les douze mois clos en juillet, l’IPP a progressé de 4,7 %, après une hausse de 5,5 % en juin. Les prévisions tablaient sur une hausse de 4,9 % en glissement annuel. « Cela s’inscrit dans la continuité de la tendance que nous observons depuis quelque temps, à savoir que les prix semblent baisser progressivement , ou que l’inflation ralentit progressivement », a déclaré Bill Merz, responsable de la recherche sur les marchés de capitaux et de la construction de portefeuilles chez U.S. Bank Asset Management à Minneapolis.

« Dans le même temps, les pressions sur les prix qui existent n’ont pas freiné les dépenses de consommation, ni entravé ou limité la croissance des bénéfices que nous observons sur les marchés financiers mondiaux. » Sur d’autres segments du marché des bons du Trésor, la courbe des taux s’est pentifiée à la suite de la publication des données de l’IPP, l’écart entre les taux à 2 ans et à 10 ans atteignant 50,6 points de base US2US10=TWEB , son plus haut niveau depuis le 22 mai. Il s’établissait en dernier lieu à 49,5 points de base, contre 48,9 points de base mercredi en fin de journée. La courbe a affiché une pente haussière, les taux d’intérêt à court terme baissant plus fortement que ceux à plus long terme, ce qui suggère que les investisseurs reviennent sur leurs anticipations de resserrement monétaire de la Fed. Conformément à cette opinion, les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux américains n'anticipaient jeudi qu'une probabilité de 35% d'une hausse des taux lors de la réunion de la Fed de septembre à la suite de la publication de l'IPP, contre 41% mercredi en fin de journée.

Les opérateurs tablaient également sur un resserrement de 23 points de base d’ici la fin de l’année après la publication de ces données, contre 27 points de base mercredi.

LE MOYEN-ORIENT RESTE UN FACTEUR CRUCIAL POUR L’INFLATION « L’IPP de jeudi ne change pas à lui seul les calculs de la Réserve fédérale, car la clé pour maîtriser l’inflation à l’heure actuelle réside dans un règlement du conflit au Moyen-Orient ou dans la mise en place de pipelines permettant de réduire la dépendance vis-à-vis du détroit d’Ormuz, et la Fed n’a aucune influence sur ces questions », a déclaré Glen Smith, directeur des investissements chez GDS Wealth Management à Flower Mound, au Texas.

« Pour l’instant, la Fed devrait maintenir ses taux inchangés jusqu’à la fin de l’année. »

Les données publiées jeudi ont également montré une légère hausse des demandes hebdomadaires d’allocations chômage aux États-Unis, ce qui suggère que le marché du travail reste stable malgré les pertes d’emplois inattendues enregistrées en juillet.

Les demandes initiales d’allocations chômage au niveau des États ont augmenté de 9 000 pour atteindre 209 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine close le 8 août, selon le ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 202 000 demandes pour la semaine en question.

Ce rapport a renforcé les anticipations selon lesquelles la Fed maintiendra ses taux inchangés lors de sa réunion de septembre. Une fois les données américaines publiées, les investisseurs obligataires se sont concentrés sur l’adjudication de 25 milliards de dollars de nouvelles obligations à 30 ans, qui a donné des résultats globalement mitigés.

Le ratio de couverture, qui mesure la demande, s’est établi à 2,39, en légère baisse par rapport à la moyenne de 2,43 observée lors des six dernières adjudications.

Les offres indirectes, qui incluent les investisseurs étrangers, ont représenté 66,8% de l’offre, en légère baisse par rapport à la moyenne de 67% des six dernières adjudications.

J.P. Morgan a noté dans une note de recherche que les rendements à 30 ans ont augmenté d’environ 19 points de base depuis l’adjudication de juillet, citant un certain nombre de facteurs, notamment « les inquiétudes quant à la crédibilité de la Fed et la hausse des rendements des obligations d’État japonaises à long terme », qui ont poussé la partie longue de la courbe à la hausse.