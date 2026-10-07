TITRES DU TRÉSOR-La vague de ventes d'obligations américaines reprend alors que les taux à 10 ans et à 30 ans atteignent leur plus haut niveau depuis 24 ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte de l'article, ajout d'un nouveau commentaire et mise à jour des rendements sous forme de liste à puces)

* La hausse des cours du pétrole pèse sur les bons du Trésor

* Le projet de SpaceX visant à lever 40 milliards de dollars accentue la pression sur les marchés

* L'attention se porte sur l'adjudication des obligations à 10 ans

* Publication prévue du compte-rendu de la Fed

par Gertrude Chavez-Dreyfuss

Les bons du Trésor américain ont subi mercredi une nouvelle vague de ventes, propulsant les rendements des obligations de référence à 10 ans et à 30 ans vers de nouveaux sommets en 24 ans, alors que la flambée des cours du pétrole au-delà des 100 dollars a ravivé les craintes que l'inflation ne s'avère plus tenace que prévu.

Le Brent LCOc1 a progressé de 1,1 % à 101,69 dollars le baril, le marché anticipant des contraintes d’approvisionnement liées à une tempête se dirigeant vers les régions pétrolifères américaines et aux attaques menées par les Houthis du Yémen, soutenus par l’Iran, contre l’Arabie saoudite. Le brut américain

CLc1 a augmenté de 1,34 % à 90,64 dollars le baril.

En réaction, les rendements des bons du Trésor ont progressé. En fin de matinée, le rendement de référence à 10 ans a grimpé de 4,4 points de base (bps) pour s’établir à 5,316 %

US10YT=RR après avoir atteint un plus haut en 24 ans à 5,364 %. Les rendements américains à 30 ans ont également atteint un plus haut en 24 ans et affichaient en fin de séance une hausse de 5,5 points de base à 5,696 % US30YT=RR .

À l’autre extrémité de la courbe, les rendements américains à 2 ans, qui reflètent les anticipations de taux d’intérêt, ont reculé de moins d’un point de base à 4,783 % US2YT=RR. La hausse des rendements suggère que les cours des bons du Trésor sont en baisse.

« Plusieurs articles ont fait état d’attaques contre des pétroliers dans le détroit d’Ormuz, ce qui a exercé une légère pression sur le pétrole ce matin », a déclaré Thomas Urano, co-directeur des investissements chez Sage Advisory à Austin. « C’est au jour le jour: à mesure que le prix du pétrole monte ou descend, l’attitude face aux pressions inflationnistes évolue en conséquence. »

La dette américaine a également été pénalisée par des informations selon lesquelles l’entreprise d’Elon Musk , SpaceX SPCX.O — une entreprise active dans des domaines allant des fusées à l’intelligence artificielle — cherchait à lever 40 milliards de dollars pour financer l’achat de puces Nvidia. Selon un article du Financial Times, la société cherche à lever environ 10 milliards de dollars sous forme de prêts bancaires et 30 milliards de dollars sous forme de dette notée « investment grade » pour cette commande de puces.

EFFET D'ÉVICTION

Si SpaceX fait son entrée sur le marché des obligations notées « investment grade », cela pourrait raviver les craintes selon lesquelles les emprunts d’entreprise à grande échelle entrent en concurrence avec les bons du Trésor américain à long terme pour attirer les capitaux des investisseurs, ont déclaré des analystes. Une vague d’émissions de dette de la part des hyperscalers a déjà accentué les pressions sur l’offre dans un marché aux prises avec d’importants besoins d’emprunt de l’État et une incertitude persistante liée à l’inflation.

« La demande d’emprunts du secteur privé, en particulier pour les titres à long terme, mais aussi de manière générale sur l’ensemble de la courbe des taux, a tellement augmenté qu’elle a créé cet effet d’éviction ou cette concurrence pour les capitaux », a déclaré M. Urano.

Mercredi également, le Trésor américain mettra en vente 39 milliards de dollars de bons à 10 ans réouverts, les analystes de JPMorgan estimant dans une note de recherche que cette adjudication sera absorbée sans heurts par le marché. Le rendement des titres à 10 ans a progressé de 43 points de base depuis la dernière adjudication du mois dernier.

La banque a également souligné que l’obligation à 10 ans était sous-évaluée à ses niveaux actuels.

(« Compte tenu des valorisations favorables d’un point de vue historique, fondamental et local, nous pensons que l’adjudication de ces obligations à 10 ans sera probablement bien absorbée par le marché », a déclaré JPMorgan.

Le compte-rendu de la réunion de septembre de la Réserve fédérale sera également publié plus tard dans la journée de mercredi, ce qui permettra de mieux comprendre comment les décideurs politiques interprètent la hausse des rendements à long terme.

« Si les responsables considèrent que la hausse des taux à long terme constitue un resserrement suffisant, les anticipations d’une nouvelle hausse pourraient s’essouffler, même si les rendements des bons du Trésor restent élevés », a écrit Conversa dans une note de recherche.

Par ailleurs, sur le marché des bons du Trésor, la courbe des taux s’est pentifiée mercredi, l’écart entre les rendements à deux ans et à dix ans s’étant creusé, passant de 48,1 points de base à 52,2 points de base. La courbe avait atteint son niveau le plus pentu depuis la mi-août après que les rendements à long terme ont augmenté plus fortement que ceux à court terme, un phénomène connu sous le nom de « bear steepener ».

Un « bear steepener » reflète une remontée des anticipations d’inflation.