TITRES DU CANADA-Les contrats à terme sur le TSX sont en hausse avant les décisions sur les taux de la Fed et de la Banque du Canada ; l'or s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme liés au principal indice boursier canadien ont légèrement augmenté mercredi, alors que les prix de l'or ont atteint un nouveau sommet, tandis que les investisseurs attendent les décisions sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine et de la Banque du Canada plus tard dans la journée.

Les contrats à terme de mars sur l'indice composé S&P/TSX de Toronto SXFcv1 étaient en hausse de 0,16 % à 5 h 41 HE. L'or au comptant XAU= a gagné 1,6 %, dépassant brièvement les 5 300 $ l'once, alors que le dollar américain a langui près de ses plus bas niveaux en quatre ans avant de se stabiliser après que le président Donald Trump ait balayé la baisse de janvier.

La Fed devrait maintenir les taux inchangés lors de sa réunion de politique générale, bien que la décision soit susceptible d'être éclipsée par des préoccupations concernant l'autonomie de la banque centrale dans le cadre des tentatives de Trump d'obtenir un plus grand contrôle de la politique monétaire. La Banque du Canada, qui doit annoncer sa décision à 9 h 45 (heure de l'Est), devrait également maintenir ses taux inchangés . Un sondage Reuters a montré vendredi qu'une majorité d'économistes interrogés pensent que la banque centrale canadienne maintiendra ses taux jusqu'en 2026 sur la base des attentes d'une croissance économique stable et d'une inflation largement maîtrisée.

L'indice boursier de référence de Toronto .GSPTSE a peu varié mardi, les investisseurs restant prudents avant les décisions sur les taux.

Le marché se penchera également sur les résultats de Microsoft MSFT.O et Meta META.O , attendus après la cloche, pour obtenir des indices sur la rentabilité du secteur technologique, dans un contexte de craintes d'une bulle de l'intelligence artificielle.

Au Canada, l'opérateur ferroviaire Canadien Pacifique Kansas City CP.TO , la société de services de fabrication électronique Celestica CLS.TO et la société de conseil en technologie CGI

GIBa.TO devraient publier leurs résultats plus tard dans la journée.

