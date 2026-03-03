TITRES DU CANADA-Les contrats à terme sur le TSX chutent alors que la déroute des marchés boursiers mondiaux s'aggrave en raison du conflit au Moyen-Orient

Les contrats à terme sur le principal indice boursier canadien ont glissé mardi, alors que la déroute des actions mondiales s'est accentuée en raison de l'aggravation du conflit au Moyen-Orient, tandis que les prix des métaux précieux ont chuté en raison de l'appréciation du dollar américain.

Les contrats à terme de mars sur l'indice composite S&P/TSX

SXFcv1 étaient en baisse de 1,93%, à 5:36 a.m. ET.

La chute des actions mondiales s'est aggravée lundi, le conflit au Moyen-Orient ayant fait grimper les prix de l'énergie, suscitant des craintes d'inflation chez les investisseurs.

Les contrats à terme sur le S&P 500 e-mini EScv1 ont baissé de 1,8%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a chuté de 2,3%.

Le président américain Donald Trump a cherché lundi à justifier une vaste guerre ouverte contre l'Iran, tout en indiquant un changement d'objectifs et de calendrier depuis le début de la guerre.

Les prix du pétrole ont augmenté alors que les traders évaluaient les risques d'approvisionnement liés aux menaces pesant sur le transport maritime via le détroit d'Ormuz, qui achemine environ un cinquième du pétrole consommé dans le monde. Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 et le pétrole américain West Texas Intermediate CLc1 ont augmenté de plus de 6% chacun. O/R

Pendant ce temps, l'or au comptant XAU= a baissé de 0,9 % et l'argent XAG= a chuté de plus de 6 %, alors que le renforcement du dollar américain a exercé une pression sur les prix des métaux précieux, compensant la demande continue de valeurs refuges déclenchée par l'escalade de la guerre américano-israélienne contre l'Iran. GOL/

Le Premier ministre canadien Mark Carney s'est rendu en Australie mardi, alors que le pays cherche à diversifier ses relations commerciales au-delà des États-Unis. M. Carney effectue un voyage en plusieurs étapes dans la région Asie-Pacifique, qui comprend également le Japon et l'Inde.

Après la publication des résultats lundi, Capstone Copper

CS.TO a annoncé un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations. Les actions du producteur de cuivre cotées en Australie CSC.AX ont clôturé en baisse de 8,1 % mardi.

L'indice composite S&P/TSX de Toronto .GSPTSE

