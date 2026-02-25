TITRES DU CANADA-Les contrats à terme sur le TSX augmentent grâce à la hausse de l'or et du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme qui suivent le principal indice boursier du Canada ont augmenté mercredi, les prix de l'or ayant progressé en raison de la faiblesse du dollar américain, tandis que les prix du pétrole ont augmenté en raison des inquiétudes persistantes au sujet d'un conflit militaire potentiel entre les États-Unis et l'Iran.

Les contrats à terme de mars sur l ' indice composite S&P/TSX SXFcv1 ont gagné 0,27%, à 5:25 a.m. ET.

L'or au comptant XAU= et l'argent ont augmenté XAG= de 0,6 % et 3,6 %, respectivement, soutenus par un dollar américain plus faible et la menace d'un conflit potentiel entre les États-Unis et l'Iran qui a stimulé la demande d'actifs refuges.

Les prix du pétrole ont également progressé, les contrats à terme sur le brut Brent LCOc1 et le brut américain West Texas Intermediate ayant augmenté de 0,6 % chacun.

L'indice de référence de Toronto .GSPTSE a clôturé à un niveau record lors de la séance précédente, porté par les gains des actions des mines de métaux et des actions de Thomson Reuters.

Le président américain Donald Trump a brièvement exposé ses arguments pour une éventuelle attaque contre l'Iran dans son discours sur l'état de l'Union devant le Congrès mardi, affirmant qu'il ne permettrait pas au pays d'avoir une arme nucléaire.

Par ailleurs, le gestionnaire de parcs automobiles Element Fleet Management EFN.TO a fait état d'un bénéfice du quatrième trimestre légèrement inférieur aux estimations lors de la publication des résultats après bourse.

Les investisseurs garderont un œil sur la Banque de Montréal BMO.TO et la Banque Nationale du Canada NA.TO , qui publieront leurs résultats avant la cloche.

