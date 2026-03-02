 Aller au contenu principal
TITRES DU CANADA-Les contrats à terme du TSX chutent en raison de l'escalade des tensions au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 12:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme du principal indice boursier canadien ont chuté lundi, reflétant les baisses des actions mondiales, alors que les tensions croissantes au Moyen-Orient ont ravivé les craintes d'un conflit qui pourrait durer des semaines.

Les contrats à terme de mars sur l'indice composite S&P/TSX

SXFcv1 étaient en baisse de 0,47 % à 5 h 45 (heure de l'Est).

Les frappes américaines et israéliennes - et les représailles iraniennes - se sont répercutées sur les secteurs du monde entier, du transport maritime et aérien au pétrole, tandis que les investisseurs s'inquiétaient qu'une guerre régionale prolongée puisse faire grimper les coûts de l'énergie et perturber les affaires dans la région du Golfe.

Le président américain Donald Trump a laissé entendre dimanche que le conflit avec l'Iran pourrait se poursuivre pendant les quatre prochaines semaines.

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont également chuté, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600

.STOXX était en baisse de 1,3 %.

Les prix du pétrole ont augmenté après que les attaques iraniennes de représailles aient perturbé la navigation dans le détroit crucial d'Ormuz. Les cours à terme du pétrole Brent

LCOc1 et du pétrole West Texas Intermediate CLc1 ont augmenté respectivement de 7,8 % et de 7,3 %.

L'indice du dollar américain =USD a augmenté de 0,6 %, la demande de valeurs refuges s'étant renforcée en réponse à l'escalade du conflit.

L'or au comptant XAU= a gagné 2,2% et l'argent XAG= a augmenté de 1,8%.

L'indice de référence de Toronto .GSPTSE a clôturé en baisse vendredi, entraîné par des pertes dans les valeurs technologiques sur fond d'inquiétudes concernant la perturbation de l'IA, tandis que les valeurs financières ont également chuté. Cependant, l'indice a enregistré sa plus forte hausse mensuelle depuis novembre 2020.

Par ailleurs, l'Inde et le Canada s'efforceront de conclure un pacte de libre-échange d'ici la fin de l'année, a déclaré lundi le Premier ministre Mark Carney lors de sa première visite à New Delhi.

Les deux parties ont également convenu d'un accord sur l'uranium de 2,6 milliards de dollars , en vertu duquel la société canadienne Cameco CCO.TO fournira le combustible à l'Inde pour soutenir ses ambitions nucléaires et œuvrer à la mise en place d'une énergie de base propre et fiable.

POUR LES NOUVELLES DES MARCHÉS CANADIENS, CLIQUEZ SUR LES CODES:

Rapport sur le marché TSX .TO

Rapport sur le dollar canadien et les obligations CAD/

CA/

Sondage Reuters sur les actions mondiales pour le Canada

EQUITYPOLL1 EPOLL/CA

Répertoire des marchés canadiens CANADA

Valeurs associées

Argent
95,32 USD Six - Forex 1 +1,58%
CAMECO
161,380 CAD TSX -0,16%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Or
5 396,37 USD Six - Forex 1 +2,24%
Pétrole Brent
78,34 USD Ice Europ +8,03%
STOXX Europe 600
625,33 Pts DJ STOXX -1,34%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

