TITRES DU CANADA-Les contrats à terme du TSX chutent alors que les investisseurs évaluent les minutes de la Fed
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 11:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme du principal indice boursier canadien ont chuté jeudi, les investisseurs évaluant les minutes de la Réserve fédérale américaine, même si les prix de l'or et du pétrole ont prolongé leurs gains.

Les contrats à terme de mars sur l'indice composite S&P/TSX

SXFcv1 ont glissé de 0,37%, à 5h30 ET.

L'indice de référence de Toronto .GSPTSE a gagné 1,5 % mercredi, les actions technologiques ayant rebondi après l'apaisement des inquiétudes concernant les perturbations liées à l'intelligence artificielle, tandis que les mineurs ont également progressé grâce à la vigueur des métaux précieux.

Lors de leur réunion de janvier, les responsables politiques de la Réserve fédérale se sont montrés partagés sur les prochaines étapes, "plusieurs" étant ouverts à des hausses de taux si l'inflation reste élevée et d'autres étant enclins à soutenir de nouvelles réductions si l'inflation recule comme prévu.

Les données hebdomadaires sur le chômage, attendues plus tard dans la journée, et le rapport sur les dépenses de consommation personnelle de vendredi, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, fourniront d'autres indices sur la trajectoire de la politique de la banque centrale.

Les contrats à terme sur les actions américaines ont glissé, l'attention se portant à nouveau sur les préoccupations liées à l'intelligence artificielle, Apple AAPL.O , Nvidia NVDA.O et Meta Platforms META.O se négociant à la baisse dans les échanges de pré-marché.

Jeudi, l'or au comptant XAU= a gagné 0,1% et l'argent

XAG= a augmenté de 1,4% sur fond de tensions persistantes entre les États-Unis et le principal producteur de brut, l'Iran.

La Maison Blanche a déclaré mercredi que des progrès avaient été réalisés lors des discussions avec l'Iran à Genève en début de semaine, mais que la distance demeurait sur certains points. Entre-temps, des images satellites ont montré l'Iran en train de réparer et de fortifier des sites militaires.

Les prix du pétrole ont augmenté, les prix à terme du Brent

LCOc1 et du brut américain West Texas Intermediate CLc1 augmentant de plus de 1% chacun.

Après la publication des résultats mercredi, le producteur d'engrais Nutrien NTR.TO a manqué les estimations de bénéfices trimestriels en raison d'une baisse des volumes de nutriments pour les cultures.

Parmi les sociétés minières, Kinross Gold K.TO et Teck Resources TECKb.TO ont battu les estimations de bénéfices trimestriels.

