CenterPoint augmente ses bénéfices et porte son plan d'investissement sur 10 ans à 65,5 milliards de dollars

L'entreprise américaine CenterPoint Energy CNP.N a affiché une hausse de 6,4 % de son bénéfice au quatrième trimestre jeudi, et a revu à la hausse son plan d'investissement sur 10 ans, alors que la demande d'électricité augmente sur son territoire de service de Houston.

Les actions de la société ont chuté de 2,2 % avant la cloche.

Les entreprises de services publics consacrent des milliards de dollars aux dépenses d'investissement alors qu'elles font face à des demandes massives de nouvelles capacités électriques de la part des entreprises de Big Tech à la recherche d'emplacements viables pour des centres de données capables de gérer des tâches complexes liées à l'intelligence artificielle.

CenterPoint a déclaré qu'il prévoyait maintenant de répondre à l'augmentation prévue de 50% de la charge de pointe d ' ici 2029, soit deux ans plus tôt que sa prévision précédente de 2031. Elle prévoit de fournir environ 10 gigawatts de nouvelle charge d'ici la fin de la décennie.

Pour soutenir cette croissance, l'entreprise a augmenté son plan d'investissement 2026-2035 de 500 millions de dollars pour le porter à environ 65,5 milliards de dollars.

CenterPoint prévoit également au moins 10 milliards de dollars d'opportunités de capitaux supplémentaires, y compris la transmission électrique, le déploiement de compteurs intelligents et les investissements liés aux centres de données dans l'Indiana.

Les services publics ont atteint le niveau record de en 2025 et devraient augmenter à nouveau en 2026, en raison de la croissance de la demande d'électricité, due en grande partie à l'IA et aux centres de données, ainsi qu'au passage croissant à l'électricité pour le chauffage et le transport dans les foyers et les entreprises.

L'explosion de la demande d'électricité des centres de données porte la consommation d'électricité à des niveaux record et incite les services publics à accroître leurs dépenses d'infrastructure.

La société basée à Houston, au Texas, a enregistré un bénéfice de 264 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 248 millions de dollars l'année précédente.

Sur une base ajustée, le bénéfice de 45 cents correspond à la moyenne des attentes des analystes, selon des données combinées par LSEG.

La société a également réaffirmé son bénéfice ajusté pour 2026 de 1,89 $ à 1,91 $ par action.