TITRES DU CANADA-Les contrats à terme de la Bourse de Toronto sont en baisse alors que les tensions au Moyen-Orient et la volatilité du pétrole maintiennent les marchés sur le qui-vive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme liés à l'indice de référence canadien ont baissé vendredi, laissant présager une troisième baisse hebdomadaire consécutive, alors que les investisseurs prudents ont continué à surveiller l'escalade du conflit au Moyen-Orient, qui a poussé les prix du pétrole à des niveaux record.

Les contrats à terme de juin sur l'indice composite S&P/TSX

SXFcv1 étaient en baisse de 0,5% à 06:48 a.m. ET, tandis que les contrats à terme suivant les principaux indices de Wall Street ont également légèrement baissé. .N Les États-Unis envisagent des plans d'occuper ou de bloquer l'île iranienne de Kharg afin de faire pression sur le pays pour qu'il rouvre le détroit d'Ormuz, selon un rapport d'Axios, alors qu'Israël et l'Iran ont échangé de nouvelles attaques vendredi . Lesprincipales nations européennes, le Japon et le Canada ont publié une déclaration commune indiquant qu'ils sont prêts à se joindre aux efforts pour garantir un passage sûr pour le transport maritime dans cette voie d'eau cruciale, alors que les perturbations de l'approvisionnement font monter en flèche les prix du pétrole brut et du gaz naturel.

Le prix de référence du Brent LCOc1 a bondi de plus de 50 % depuis le début du conflit. Bien que ce bond ait permis aux valeurs énergétiques canadiennes

.SPTTEN de gagner plus de 38 % cette année, le Canada reste très sensible aux fluctuations du marché pétrolier, car ce produit est l'un de ses principaux produits d'exportation.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE a clôturé jeudi à son niveau le plus bas depuis le 30 janvier, prolongeant sa baisse totale à plus de 7 % depuis le début de la guerre en Iran.

Les prix des métaux, également importants pour l'indice boursier canadien riche en ressources, ont été mitigés, avec l'or XAU= en sourdine et l'argent XAG= en baisse d'environ 2 %.

Au cours d'une semaine riche en réunions de banques centrales, la plupart des décideurs, y compris à la Banque du Canada, ont choisi de maintenir les taux d'intérêt, mais ont réaffirmé qu'ils restaient prêts à les augmenter si les pressions inflationnistes réapparaissaient.

Parmi les actions individuelles, les yeux seront tournés vers Interfor Corp IFP.TO , la CIBC ayant relevé la note du producteur de bois d'œuvre de "sous-performance" à "neutre", et vers le concessionnaire AutoCanada ACQ.TO , dont la maison de courtage a abaissé la note de "surperformance" à "neutre"

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