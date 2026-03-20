HSBC passe à l'achat sur Arm Holdings
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 13:25
"Arm est désormais fermement au milieu d'une transition d'une position de dépendance à l'égard des semi-conducteurs pour smartphones à une position de bénéficiaire majeur des CPU de serveur IA, toujours sous-évalué par le marché", estime le broker.
HSBC augmente ses attentes de BPA de 2% et 9% pour les exercices 2027 et 2028 et, selon son analyse de sensibilité, son cas le plus haussier implique un potentiel de hausse de 11% / 15% des BPA 2027 et 2028 par rapport à son cas de base.
"Compte tenu du potentiel de croissance à long terme massif, à la fois du secteur des CPU commerciaux et des redevances croissantes provenant des CPU pour serveurs, nous pensons qu'Arm mérite une note plus élevée", affirme-t-il.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 20/03/2026 à 13:25:00.
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