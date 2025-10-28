TITRES DU CANADA-Le TSX progresse, stimulé par le secteur technologique, alors que Celestica bondit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des prix du matin) par Ragini Mathur

Le principal indice boursier du Canada a progressé mardi, propulsé par une forte hausse du secteur technologique après que les actions de Celestica ont atteint des sommets, tandis que les investisseurs attendent les décisions cruciales des banques centrales.

À 10h15 ET (14h15 GMT), l'indice composite S&P/TSX de Toronto .GSPTSE progressait de 0,5 % à 30 431,06 points.

Celestica CLS.TO a bondi de 9 % pour atteindre des niveaux records après que le fournisseur d'infrastructures de centres de données a relevé ses prévisions de revenus pour 2025 et a déclaré des revenus et des bénéfices pour le troisième trimestre supérieurs aux attentes des analystes.

Les gains de Celestica ont propulsé le secteur des technologies de l'information .SPTTTK , qui a progressé de 2,3 %.

Les valeurs financières .SPTTFS et les services publics

.GSPTTUT ont également été un point lumineux, progressant respectivement de 0,3 % et de 0,4 %.

Malgré ces gains, le sentiment général du marché est resté mitigé.

Les actions du secteur de l'énergie .SPTTEN ont mené le repli avec une baisse de 0,9 %, les prix du pétrole ayant chuté de près de 2 %. Les investisseurs continuent de peser les implications des sanctions américaines sur les deux plus grandes compagnies pétrolières russes face aux augmentations potentielles de la production de l'OPEP+.

Le secteur des matériaux .GSPTTMT a également reculé de 0,4 % alors que les prix de l'or ont chuté de plus de 2 %. L'amélioration du sentiment commercial mondial a réduit la demande de métaux précieux en tant que valeur refuge.

« Les tensions s'apaisent un peu dans les négociations commerciales mondiales, le Japon et les États-Unis ayant conclu un accord sur l'approvisionnement en terres rares, ce qui n'est pas le cas du Canada », a déclaré Michael Sprung, président de Sprung Investment Management.

Les investisseurs mondiaux se montrent optimistes quant à la conclusion d'un accord commercial très attendu entre le président américain Donald Trump et la Chine au cours de sa tournée en Asie. Donald Trump a signé un accord avec le Japon pour l'extraction et le traitement de minéraux critiques et de terres rares.

Pour le Canada, cependant, les relations commerciales se sont détériorées la semaine dernière lorsque Trump a annoncé un droit de douane supplémentaire de 10 % sur les importations canadiennes, citant ce qu'il a qualifié de publicité trompeuse liée aux droits de douane.

Les investisseurs se concentreront également sur les décisions de politique monétaire des banques centrales prévues mercredi, la Banque du Canada et la Réserve fédérale américaine devant, selon toute attente, réduire les taux d'intérêt d'un quart de point.

Parmi les autres mouvements notables, les actions de Cameco Corp CCO.TO ont bondi de 20,2 % après l'annonce que le fournisseur d'uranium Westinghouse Electric et Brookfield Asset Management BAM.TO construiront au moins 80 milliards de dollars de nouveaux réacteurs nucléaires à travers les États-Unis dans le cadre d'un partenariat avec le gouvernement américain. Les actions de Brookfield ont augmenté de 2,5 %.