TITRES DU CANADA-Le TSX progresse alors que Trump retarde les frappes sur l'infrastructure énergétique iranienne

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* TSX en hausse de 2 % Trump reporte les frappes sur les installations énergétiques iraniennes Le secteur des matériaux est en tête des gains, en hausse de 4,3 %

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Rashika Singh

Le principal indice boursier du Canada a progressé lundi après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il reporterait les frappes militaires contre les installations énergétiques iraniennes, apaisant ainsi les craintes d'une escalade majeure dans la guerre au Moyen-Orient, qui en est à sa quatrième semaine.

À 10 h 52 HE, l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE était en hausse de 2 % à 31 943,43.

Les métaux précieux ont légèrement augmenté et les prix du pétrole ont baissé, ce qui indique une légère reprise du sentiment de risque sur le marché. Cependant, les analystes sont restés prudents face aux signaux contradictoires des États-Unis, d'Israël et de l'Iran.

"Le marché dans son ensemble reste très sensible à l'évolution des titres concernant le conflit au Moyen-Orient", a déclaré Allan Small, conseiller principal en investissement chez Allan Small Financial Group avec iA Private Wealth. "Personne ne sait ce qui se passe, car les signaux contradictoires de Washington et de Téhéran continuent de faire vaciller les sentiments", a-t-il ajouté.

L 'agence de presse iranienne Fars, citant une source, a déclaré qu'il n'y avait aucune communication directe ou indirecte avec les États-Unis. Entre-temps, Israël a déclaré que son armée menait des frappes sur l'Iran.

Huit des 11 principaux secteurs du TSX se sont négociés en territoire positif, les matériaux .GSPTTMT étant en tête des gains.

Le secteur a augmenté de 4,3 %, stimulé par un rebond de l'or et de l'argent, les craintes d'une inflation galopante liée au conflit s'étant quelque peu apaisées. GOL/

Les valeurs technologiques .SPTTTK ont progressé de 4%, suivant le rebond de leurs homologues de Wall Street.

Les actions du secteur de l'énergie .SPTTEN ont chuté d'environ 2% après que les prix du brut aient chuté de près de 12%, un frein notable pour le marché canadien, étant donné la forte pondération du secteur dans l'indice et la dépendance du pays à l'égard des exportations d'énergie. O/R

Dans un contexte de volatilité des prix du pétrole due aux tensions au Moyen-Orient, le TSX a enregistré sa troisième perte hebdomadaire consécutive la semaine dernière et a perdu environ 7,6 % par rapport à la période précédant le début de la guerre.

Les investisseurs surveillent également les manchettes sur les transports après qu'un CRJ-900 d'Air Canada AC.TO Express ait heurté un véhicule d'urgence des autorités portuaires sur la piste de LaGuardia tard dimanche, entraînant la mort du pilote et du copilote et blessant plus d'une douzaine d'autres personnes, selon les autorités américaines. Toutefois, les actions de la compagnie ont augmenté de 3,8 %, la baisse des prix du pétrole ayant contribué à la hausse des valeurs liées aux voyages sur l'ensemble des marchés.