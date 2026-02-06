 Aller au contenu principal
TITRES DU CANADA-Le TSX enregistre sa plus forte hausse en quatre mois grâce au rebond des prix des métaux
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 22:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

TSX en hausse de 1,5 % à 32 470,98,

*

Affiche son plus grand gain depuis le 14 octobre

*

Les mineurs en tête alors que l'or rebondit

*

Le taux de chômage baisse à 6,5 %

(Mise à jour à la clôture du marché) par Fergal Smith

Le principal indice boursier du Canada a terminé une semaine volatile sur une bonne note vendredi, alors que les prix des métaux se sont redressés et que les investisseurs ont profité de la récente dépréciation du marché.

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE a terminé en hausse de 476,38 points, soit 1,5 %, à 32 470,98, affichant sa plus forte progression depuis le 14 octobre et récupérant la majeure partie de la forte baisse de la veille. Pour la semaine, l'indice a augmenté de 1,7 %.

Wall Street a également fait un bond, les actions du secteur des puces électroniques se redressant en raison des prévisions de dépenses accrues d'Amazon et d'Alphabet en matière de centres de données d'intelligence artificielle.

"Aujourd'hui, il semble qu'il s'agisse d'un peu d'un rallye de soulagement et que les investisseurs profitent des bonnes affaires créées par la liquidation à peu près partout", a déclaré Philip Petursson, stratège en chef des investissements chez IG Wealth Management.

"Nous entrons tout juste dans la saison des résultats pour le TSX. À l'instar de ce que nous observons aux États-Unis, les bénéfices sont assez élevés et il faut s'attendre à ce qu'ils soient très satisfaisants."

Les données nationales sur l'emploi ont été mitigées. L'économie a perdu de manière inattendue 24 800 emplois en janvier, mais le taux de chômage est tombé à 6,5 %, son plus bas niveau depuis 16 mois, car moins de personnes ont cherché du travail.

"L'aspect positif est que la déroute que nous avons connue dans le secteur des métaux semble être derrière nous avec la force que nous avons observée dans les noms de l'or aujourd'hui et d'autres métaux précieux", a déclaré Petursson.

Le groupe des matériaux .GSPTTMT , qui comprend les actions des mines de métaux, a bondi de 3,9%. L'or XAU= a progressé de 4,8%, aidé par la chasse aux bonnes affaires, un dollar américain légèrement plus faible et des préoccupations persistantes concernant les pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran à Oman, tandis que l'argent XAG= s'est redressé après avoir atteint son plus bas niveau en un mois et demi.

Le prix du pétrole CLc1 a également augmenté, s'établissant à 63,55 dollars le baril, soit une hausse de 0,4%, ce qui a permis à l'énergie .SPTTEN de progresser de 1,9%.

Les valeurs financières .SPTTFS , fortement pondérées, ont ajouté 0,9% et les valeurs industrielles ont terminé en hausse de 1,5%.

Neuf des dix principaux secteurs ont enregistré des gains. L'exception était le secteur défensif des services publics, qui a terminé en baisse de 0,2 %.

