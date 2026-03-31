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TITRES DU CANADA-Le TSX enregistre sa plus forte hausse depuis avril, mais affiche une forte baisse mensuelle
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 22:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le TSX termine en hausse de 2,6 % à 32 768,04

* Pour le mois de mars, l'indice perd 4,6 %

* Le groupe des matériaux fait un bond de 6,1 % grâce à la hausse de l'or

* Le secteur de la technologie ajoute 4,8 %

(Mise à jour à la clôture du marché) par Fergal Smith

Le principal indice boursier canadien a connu mardi sa plus forte hausse depuis avril, les investisseurs accueillant favorablement les signes d'une désescalade potentielle dans le conflit au Moyen-Orient, mais l'indice a tout de même enregistré sa plus forte baisse mensuelle en près de trois ans.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE a terminé en hausse de 833,10 points, soit 2,6 %, à 32 768,04, atteignant son plus haut niveau de clôture depuis le 17 mars.

En mars, l'indice a reculé de 4,6 %, ce qui représente sa plus forte baisse mensuelle depuis mai 2023. Néanmoins, il a augmenté de 3,3 % au premier trimestre, marquant ainsi sa septième progression trimestrielle consécutive.

Wall Street a également bondi mardi après la publication d'un rapport selon lequel le président américain Donald Trump avait déclaré à des collaborateurs qu'il était prêt à interrompre la campagne militaire contre l'Iran même si le détroit d'Ormuz restait en grande partie fermé.

"Nous avions des conditions de survente très profondes dans les parties du marché (axées sur la croissance) - liées aux services financiers, aux produits de consommation discrétionnaire et aux produits industriels - qui montrent maintenant un rebond raisonnable", a déclaré Sid Mokhtari, technicien en chef des marchés pour CIBC Capital Markets.

"Nous ne savons pas encore si ce rebond peut se maintenir à l'avenir, mais il est sain de constater au moins une certaine reprise."

Le conflit a fait grimper en flèche les prix du pétrole ces dernières semaines, alimentant les craintes d'une inflation mondiale qui pourrait conduire à des taux d'intérêt plus élevés que prévu. Les données nationales étaient positives. Le PIB a augmenté de 0,1 % en janvier sur une base mensuelle, éclipsant les estimations qui prévoyaient une stagnation. Une estimation anticipée a montré que l'économie a progressé de 0,2 % en février.

Le groupe des matériaux .GSPTTMT , qui comprend les actions des mines de métaux, a bondi de 6,1% grâce à la hausse des prix de l'or XAU= et du cuivre HGc1 .

Les valeurs technologiques .SPTTTK ont gagné 4,8% et les valeurs financières à forte pondération ont terminé en hausse de 2,5%.

Suncor Energy SU.TO a déclaré que la majorité de sa production de bitume d'ici 2040 sera produite à l'aide de la technologie d'extraction assistée par vapeur. Ses actions ont terminé en hausse de 0,1 %. Néanmoins, le secteur de l'énergie .SPTTEN a été le seul des dix principaux secteurs à perdre du terrain, reculant de 0,6 % alors que le prix du pétrole CLc1 s'est établi en baisse de 1,5 % à 101,38 $ le baril. En mars, le secteur de l'énergie a progressé de près de 15 %.

Valeurs associées

Gaz naturel
2,89 USD NYMEX 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Or
4 666,95 USD Six - Forex 1 +3,45%
Pétrole Brent
118,31 USD Ice Europ +3,43%
Pétrole WTI
101,36 USD Ice Europ -3,63%
SUNCOR ENERGY
56,780 EUR Tradegate -1,49%
SUNCOR ENERGY
92,010 CAD TSX +0,08%
SUNCOR ENERGY
66,105 USD NYSE +0,17%
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