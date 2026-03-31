Présidentielle: Faure promet un vote des militants socialistes avant juin" sur le processus présidentiel

Olivier Faure le 26 mars 2026, à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

Le premier secrétaire du PS Olivier Faure a annoncé mardi soir, lors d'un bureau national de son parti, que les militants socialistes voteraient "avant juin" sur le "processus présidentiel" pour 2027, a-t-on appris auprès d'un participant au bureau national.

Il répondait ainsi au chef des députés socialistes Boris Vallaud, qui a demandé dans un entretien au Parisien que les militants socialistes désignent "avant l'été" leur candidat à la présidentielle.

"Le vote sur le processus présidentiel est ce que j'ai porté au congrès. Les militants voteront avant juin, c'est une évidence. Je n'ai aucune intention de me dédire", a déclaré le premier secrétaire.

Olivier Faure, qui plaide pour une primaire de la gauche non mélenchoniste, a jugé que ce processus de désignation "ne résout pas tout mais l'absence de primaire ne répond pas davantage à l'objectif d'un candidat commun" pour la présidentielle.

Il a annoncé qu'il allait rencontrer "l'ensemble des partenaires" de gauche et qu'il en ferait "le rapport" devant le bureau national.

"La question c'est comment on trouve un candidat commun", a-t-il insisté, "c'est la question qui conditionne tout le reste".

"S'il y a d'autres voies de passage que la primaire, un processus acceptable par l'ensemble des partenaires et des candidats, je prends", a-t-il encore ajouté, alors que ses opposants et M. Vallaud, refusent la primaire déjà lancée par les Ecologistes et les ex-insoumis.

"Si nous parvenons à réussir cet accord là, il vaut tout l'or du monde", a affirmé Olivier Faure, qui a promis qu'il en serait alors "le garant".

Le chef des socialistes a assuré qu'il n'y avait "pas de fanatique de la primaire", mais que la primaire était un "un outil" pour trouver un candidat commun.

"Si un consensus existe sur un candidat qui réunit de Ruffin à Glucksmann je prends", a-t-il ajouté.

Boris Vallaud le 11 mars 2026, à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

Boris Vallaud, qui s'est opposé mardi dernier à Olivier Faure lors d'un précédent bureau national a dit, dans Le Parisien, vouloir "mettre le Parti socialiste en ordre de bataille pour la présidentielle", estimant avoir l'impression que le PS "s'endort".

Il a notamment demandé que le parti désigne "avant l'été, par un vote des militants, son candidat" pour la présidentielle. Il a aussi souhaité que le parti définisse sa "stratégie de rassemblement de la gauche non-mélenchoniste".

Pour le député des Landes "la primaire en tant que tel (...) ça ne dit rien de ce que nous proposons". Lui propose de "bâtir une coalition" de gauche, et affirme qu'elle "suscite une adhésion qui dépasse déjà le périmètre de la primaire".

Il a aussi proposé au sein de cette coalition "un contrat de législature qui permet de présenter une équipe, de dire la place qui sera celle du président de la République, du Premier ministre, du Parlement, mais aussi des partenaires sociaux, des collectivités locales, de la société civile".

Cette coalition trouvera ensuite "en son sein le ou la candidate pour porter ce que nous aurons construit ensemble", ajoute-t-il, sans préciser s'il sera lui-même candidat.