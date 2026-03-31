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Beyond Meat manque ses prévisions de résultats trimestriels en raison des difficultés persistantes de la demande
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 23:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de fausse viande Beyond Meat

BYND.O a manqué les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires du quatrième trimestre et a affiché une perte d'exploitation plus importante que prévu mardi, en raison de la faible demande pour ses produits alimentaires transformés à prix élevé. Beyond Meat a eu du mal à raviver l'enthousiasme initial pour ses produits, car les consommateurs soucieux de leur budget optent pour des alternatives moins chères et fraîches à base d'animaux plutôt que pour des produits transformés, tout en luttant contre des coûts croissants. Les actions de la société, qui a connu une frénésie de mèmes l'année dernière, étaient en baisse d'environ 8 % dans les échanges prolongés.

Voici quelques détails clés:

* Le chiffre d'affaires trimestriel de la société a baissé de 19,7 % pour atteindre 61,6 millions de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 62,6 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Pour le trimestre clos le 31 décembre, elle a également déclaré une perte d'Ebitda ajusté de 69 millions de dollars, plus importante que les 19,8 millions de dollars de perte estimés et les 26 millions de dollars enregistrés il y a un an.

* Les résultats reflètent "les vents contraires persistants dans la catégorie des viandes d'origine végétale ainsi que l'impact financier de plusieurs charges de restructuration", a déclaré le directeur général Ethan Brown.

* Beyond Meat a déclaré qu'elle n'était pas en mesure d'estimer la date à laquelle son rapport annuel serait déposé. Au début du mois, la société a déclaré qu'elle retarderait son rapport annuel après avoir identifié des faiblesses matérielles dans les contrôles liés à la comptabilité des stocks, y compris les stocks excédentaires ou obsolètes.

* La société avait également retardé la publication de ses résultats trimestriels, invoquant la nécessité de disposer de plus de temps pour mener à bien les processus internes. L'année dernière, elle avait également retardé la publication de son rapport du troisième trimestre lors de l'évaluation d'une charge de dépréciation liée à certains actifs.

* La société, qui avait retiré son objectif de ventes annuelles en mai de l'année dernière, avait enregistré une croissance de ses revenus après ses débuts publics en 2019 grâce à un marketing agressif et à l'innovation.

* Beyond prévoit un chiffre d'affaires net au premier trimestre compris entre 57 et 59 millions de dollars, inférieur aux attentes de 66,8 millions de dollars.

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BEYOND MEAT
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