TITRES DU CANADA-Le TSX atteint un nouveau sommet grâce au renforcement des valeurs technologiques et financières
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 16:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le TSX en hausse de 0,2 %

*

Le secteur des technologies est en tête des gains, Shopify progresse de 4,6 %

*

BMO Financial en hausse de 2,9 %, Loblaw en baisse de 3,7 %

(Mises à jour tout au long de l'article, ajout de détails et de commentaires d'analystes) par Utkarsh Hathi

Le principal indice boursier du Canada a atteint un niveau record mercredi, les bénéfices solides des entreprises ayant stimulé les actions financières, tandis que les valeurs technologiques ont augmenté avant les résultats de Nvidia NVDA.O et de Salesforce CRM.N .

L'indice compositeS&P/TSX .GSPTSE était en hausse de 0,2 % à 34037,93 points à 10:01 a.m. ET.

Les indices de Wall Street S&P 500 .SPX et Nasdaq .NDX ont augmenté de 0,6 % et 0,8 %, respectivement.

"Je pense que les résultats de Salesforce seront aussi importants que ceux de Nvidia. Nous avons vu des actions de logiciels malmenées, donc ces résultats seront examinés de près et le marché décortiquera ou analysera chaque chiffre", a déclaré Allan Small, chez Allan Small Financial Group avec iA Private Wealth.

Nvidia et Salesforce devraient publier leurs résultats après la cloche.

Les titres technologiques du TSX .SPTTTK ont augmenté de 1,4 % mercredi pour mener les gains sectoriels, la société de commerce électronique Shopify SHOP.TO ayant grimpé de 4,6 %.

Le sous-indice financier plus large .SPTTFS , dont la pondération est la plus élevée à la Bourse de Toronto, a grimpé de 0,5 %.

Les actions de BMO Financial BMO.TO ont gagné 2,9 % après que le bénéfice du premier trimestre de la banque a dépassé les estimations grâce à une diminution des provisions pour pertes sur prêts . Le titre de la Banque Nationale du Canada

NA.TO a gagné 5,7 % à la suite d'une hausse du bénéficetrimestriel.

Les actions des mineurs d' or .SPTTGD ont augmenté de 0,6 % alors que les prix du métal précieux XAU= ont grimpé de 0,8 %, soutenus par un dollar américain plus faible et la menace d'un conflit potentiel entre les États-Unis et l'Iran qui a stimulé la demande d'actifs refuges.

Le secteur plus large des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux, a augmenté de 0,4 %, les prix de l'argent

XAG= et du cuivre étant également en hausse.

Les actions du secteur de l'énergie .SPTTEN ont limité les gains sectoriels avec une baisse de 1,3 % , même si les prix du pétrole ont frôlé des sommets de sept mois avant une troisième série de négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran jeudi.

Les actions de Loblaw L.TO ont chuté de 3,7 % après que le revenu trimestriel du distributeur a manqué les estimations , entraînant l'indice des biens de consommation de base

.GSPTTCS dans une baisse de 1,5 %.

Valeurs associées

Argent
90,48 USD Six - Forex 1 +3,45%
BK OF MONTREAL
202,720 CAD TSX +3,93%
LOBLAW COS
64,545 CAD TSX -4,41%
NASDAQ 100 INDEX
25 222,95 Pts Index Ex +0,98%
NATL BK CANADA
46,680 CAD TSX -15,57%
NVIDIA
196,1850 USD NASDAQ +1,73%
Or
5 192,02 USD Six - Forex 1 +0,93%
S&P 500 INDEX
6 920,20 Pts CBOE +0,44%
SALESFORCE
189,215 USD NYSE +2,00%
SHOPIFY RG-A
164,340 CAD TSX +2,42%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

