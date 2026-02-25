TITRES DU CANADA-Le TSX atteint un nouveau sommet grâce au renforcement des valeurs technologiques et financières

Le TSX en hausse de 0,2 %

Le secteur des technologies est en tête des gains, Shopify progresse de 4,6 %

BMO Financial en hausse de 2,9 %, Loblaw en baisse de 3,7 %

par Utkarsh Hathi

Le principal indice boursier du Canada a atteint un niveau record mercredi, les bénéfices solides des entreprises ayant stimulé les actions financières, tandis que les valeurs technologiques ont augmenté avant les résultats de Nvidia NVDA.O et de Salesforce CRM.N .

L'indice compositeS&P/TSX .GSPTSE était en hausse de 0,2 % à 34037,93 points à 10:01 a.m. ET.

Les indices de Wall Street S&P 500 .SPX et Nasdaq .NDX ont augmenté de 0,6 % et 0,8 %, respectivement.

"Je pense que les résultats de Salesforce seront aussi importants que ceux de Nvidia. Nous avons vu des actions de logiciels malmenées, donc ces résultats seront examinés de près et le marché décortiquera ou analysera chaque chiffre", a déclaré Allan Small, chez Allan Small Financial Group avec iA Private Wealth.

Nvidia et Salesforce devraient publier leurs résultats après la cloche.

Les titres technologiques du TSX .SPTTTK ont augmenté de 1,4 % mercredi pour mener les gains sectoriels, la société de commerce électronique Shopify SHOP.TO ayant grimpé de 4,6 %.

Le sous-indice financier plus large .SPTTFS , dont la pondération est la plus élevée à la Bourse de Toronto, a grimpé de 0,5 %.

Les actions de BMO Financial BMO.TO ont gagné 2,9 % après que le bénéfice du premier trimestre de la banque a dépassé les estimations grâce à une diminution des provisions pour pertes sur prêts . Le titre de la Banque Nationale du Canada

NA.TO a gagné 5,7 % à la suite d'une hausse du bénéficetrimestriel.

Les actions des mineurs d' or .SPTTGD ont augmenté de 0,6 % alors que les prix du métal précieux XAU= ont grimpé de 0,8 %, soutenus par un dollar américain plus faible et la menace d'un conflit potentiel entre les États-Unis et l'Iran qui a stimulé la demande d'actifs refuges.

Le secteur plus large des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux, a augmenté de 0,4 %, les prix de l'argent

XAG= et du cuivre étant également en hausse.

Les actions du secteur de l'énergie .SPTTEN ont limité les gains sectoriels avec une baisse de 1,3 % , même si les prix du pétrole ont frôlé des sommets de sept mois avant une troisième série de négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran jeudi.

Les actions de Loblaw L.TO ont chuté de 3,7 % après que le revenu trimestriel du distributeur a manqué les estimations , entraînant l'indice des biens de consommation de base

.GSPTTCS dans une baisse de 1,5 %.