TITRES DU CANADA-La chute des matières premières maintient les contrats à terme canadiens sous pression

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme liés au principal indice boursier du Canada ont glissé jeudi, sous la pression des fortes baisses des métaux précieux et des prix du pétrole, alors que les investisseurs évaluent une nouvelle série de mises à jour des résultats de Wall Street.

Les contrats à terme de mars sur l'indice composite S&P/TSX

SXFcv1 étaient en baisse de 0,12 % à 5 h 34 (HE).

L'indice de référence .GSPTSE a terminé une séance volatile sur une note positive mercredi, avec des gains pour les actions industrielles et liées à la consommation compensant les craintes que l'IA puisse perturber les modèles d'affaires des sociétés de logiciels.

Les actions minières de la Bourse de Toronto devraient être sous les feux de la rampe jeudi, dans un contexte de forte baisse des métaux précieux face à un dollar fort et à des signes d'apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

L'or au comptant XAU= était en baisse de 2,1 %, reculant d'un sommet de près d'une semaine atteint plus tôt dans la séance, tandis que l'argent au comptant XAG= a chuté de 11,2 %.

Le cuivre a également rejoint la chute générale, en baisse alors que l'augmentation des stocks et un dollar américain plus fort ont soulevé des inquiétudes quant à la demande. GOL/

MET/L

Les prix du pétrole ont également été sous pression, les prix à terme du pétrole Brent LCOc1 et du pétrole West Texas Intermediate CLc1 ayant baissé d'environ 1,4 % chacun.

Ces baisses interviennent après que les États-Unis et l'Iran ont accepté de tenir des discussions à Oman vendredi, apaisant les craintes qu'un conflit militaire potentiel entre eux puisse perturber les approvisionnements de la région productrice clé du Moyen-Orient.

À Wall Street, les contrats à terme liés à l'indice S&P 500 sont restés stables, les investisseurs ayant pris en compte les résultats d'Alphabet GOOGL.O , un membre des "Sept Magnifiques".

Bien que le géant de la technologie ait dépassé les attentes, l'augmentation de son objectif de dépenses en capital a inquiété les investisseurs, ce qui a fait chuter l'action de 2,5 % dans les échanges de pré-marché.

Au Canada, les investisseurs attendent les résultats trimestriels du fabricant de vêtements de luxe Canada Goose

GOOS.TO , qui devraient être publiés plus tard dans la journée.

Le gouvernement fédéral canadien devrait annoncer sa stratégie nationale pour l'automobile jeudi, remplaçant le mandat du pays pour les véhicules électriques par de nouvelles normes d'efficacité énergétique et de nouveaux crédits, a rapporté CBC News mercredi.

(1 $ = 1,3695 dollar canadien)